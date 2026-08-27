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Cronaca

Gli rubano la collanina, li insegue, li investe col Suv e li pesta: arrestato

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Immagine d'archivio. Foto AGF

L'uomo, 39 anni, dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio

di Giovanni Macchi
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A Torino un uomo di 39 anni è stato fermato dalla Polizia per aver volontariamente investito con la sua auto e poi picchiato due giovani in monopattino che lo avevano appena scippato. L’uomo è accusato di tentato omicidio. Anche uno dei ladri è stato fermato, mentre l’altro, ferito in modo grave, è in ospedale.

L’episodio – raccontato da La Stampa – è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 agosto, nella zona del lungo Po Antonelli. Secondo le ricostruzioni, due giovani in monopattino hanno affiancato il 39enne, a piedi, e gli hanno strappato una collanina dal collo, per poi darsi alla fuga.

A quel punto l’uomo si è immediatamente precipitato alla guida della propria auto, un Suv Peugeot parcheggiato nelle vicinanze, e si è messo all’inseguimento dei due. All’altezza dell’incrocio con via Andorno li ha speronati di proposito. Poi è sceso dall’auto e ha preso a calci uno dei due, ancora a terra sul selciato. Alcuni residenti si sono affacciati alle finestre, intimandogli di fermarsi e un passante è intervenuto per contenerne l’impeto di violenza.

Lo scippatore ferito è stato soccorso da un’ambulanza che passava casualmente di lì ed è stato trasportato in ospedale, dove è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico. Il suo complice è invece scappato a piedi, ma è stato presto rintracciato dalla Polizia nel quartiere “Barriera di Milano”.

Dopo lo scippo, l’investimento e il pestaggio, il 39enne ha recuperato la sua collanina dalle tasche di uno dei due ladri e si è rimesso alla guida della sua auto, ma è stato bloccato dagli agenti in zona Vanchiglia. Pare che si stesse recando alla vicina stazione dei Carabinieri per denunciare lo scippo.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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