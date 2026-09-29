Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:08
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Delitto di Garlasco, i legali della famiglia Poggi: “Nessun elemento di novità. Basta cercare un colpevole alternativo”

Immagine di copertina

Gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna contestano le nuove prove della procura a carico di Andrea Sempio

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

La famiglia Poggi non crede alla colpevolezza di Andrea Sempio e ribadisce che l’unico responsabile del delitto di Garlasco è e rimane Alberto Stasi. Dopo la notizia della chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia a carico di Andrea Sempio, accusato di essere l’assassino di Chiara Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Poggi, scrivono in una nota: “A questo punto, ci auguriamo che la vicenda possa essere sottoposta quanto prima alla competente Corte di Appello, la quale potrà rilevare l’assenza di qualsiasi elemento di novità, ponendo auspicabilmente fine all’impropria ricerca di un colpevole alternativo”.

I dati della procura, secondo gli avvocati, “apparentemente evocati in relazione alle prove che furono acquisite in contraddittorio nei confronti di Alberto Stasi non fanno che riproporre dei temi di prova già noti”. Le prove presentate a carico di Sempio “non fanno che riproporre dei temi di prova già noti ed ampiamente approfonditi” nel “processo” ad Alberto Stasi “sia sotto il profilo genetico che sotto quello medico-legale”. E ancora: “A questo punto, ci auguriamo che la vicenda possa essere sottoposta quanto prima alla competente Corte di Appello” che “potrà rilevare l’assenza di qualsiasi elemento di novità, ponendo auspicabilmente fine all’impropria ricerca di un colpevole alternativo”. Secondo Tizzoni e Compagna l’unico elemento nuovo sarebbe “un ulteriore approfondimento tecnico di parte volto a sostenere l’astratta possibilità che Andrea Sempio avesse calzato quel giorno delle scarpe Frau 42 a dispetto del comune buon senso”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Garlasco, il consulente della famiglia Poggi: "Sui pedali della bici di Stasi c'è il dna di Chiara, nessun segreto"
Cronaca / Garlasco, Garofano: "Escludo categoricamente qualsiasi manipolazione sui pedali della bici di Stasi"
Cronaca / Garlasco, la procura di Pavia: "Sui pedali di Stasi nessuna traccia del dna di Chiara Poggi"
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Garlasco, il consulente della famiglia Poggi: "Sui pedali della bici di Stasi c'è il dna di Chiara, nessun segreto"
Cronaca / Garlasco, Garofano: "Escludo categoricamente qualsiasi manipolazione sui pedali della bici di Stasi"
Cronaca / Garlasco, la procura di Pavia: "Sui pedali di Stasi nessuna traccia del dna di Chiara Poggi"
Cronaca / Garlasco, chiuse le indagini su Andrea Sempio: "La scarpa del killer compatibile con il suo piede"
Cronaca / Garlasco, Angela Taccia e la storia d’amore con Andrea Sempio: “Siamo stati insieme tre mesi”
Cronaca / La difesa di Bossetti: “Trovate tracce di liquido seminale sui vestiti di Yara”
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cronaca / Operaio morto al Colosseo, il cordoglio di Alberto Angela: “Andrea aveva l’età dei miei figli”
Cronaca / Gruppo Fs: Al via nell’estate 2027 i collegamenti Frecciarossa per Monaco di Baviera
Cronaca / Chi era Andrea Moretti, l’operaio di 22 anni morto mentre lavorava al Colosseo
Ricerca