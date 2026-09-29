La famiglia Poggi non crede alla colpevolezza di Andrea Sempio e ribadisce che l’unico responsabile del delitto di Garlasco è e rimane Alberto Stasi. Dopo la notizia della chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia a carico di Andrea Sempio, accusato di essere l’assassino di Chiara Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Poggi, scrivono in una nota: “A questo punto, ci auguriamo che la vicenda possa essere sottoposta quanto prima alla competente Corte di Appello, la quale potrà rilevare l’assenza di qualsiasi elemento di novità, ponendo auspicabilmente fine all’impropria ricerca di un colpevole alternativo”.

I dati della procura, secondo gli avvocati, “apparentemente evocati in relazione alle prove che furono acquisite in contraddittorio nei confronti di Alberto Stasi non fanno che riproporre dei temi di prova già noti”. Le prove presentate a carico di Sempio “non fanno che riproporre dei temi di prova già noti ed ampiamente approfonditi” nel “processo” ad Alberto Stasi “sia sotto il profilo genetico che sotto quello medico-legale”. E ancora: “A questo punto, ci auguriamo che la vicenda possa essere sottoposta quanto prima alla competente Corte di Appello” che “potrà rilevare l’assenza di qualsiasi elemento di novità, ponendo auspicabilmente fine all’impropria ricerca di un colpevole alternativo”. Secondo Tizzoni e Compagna l’unico elemento nuovo sarebbe “un ulteriore approfondimento tecnico di parte volto a sostenere l’astratta possibilità che Andrea Sempio avesse calzato quel giorno delle scarpe Frau 42 a dispetto del comune buon senso”.