Vittorio Sgarbi in rianimazione, la rabbia della figlia Evelina: “Colpa di chi lo ha esibito tutta l’estate”

Sono “critiche ma stabili” le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il critico d’arte, 74 anni, è stato ricoverato per un’insufficienza respiratoria causata, sembrerebbe, da un’infezione polmonare dovuta a un batterio. Un quadro clinico reso ancora più delicato dai problemi di salute dell’ex sottosegretario alla Cultura. Le prossime 48 ore saranno decisive per valutare la risposta alla terapia intrapresa dai medici e avere un quadro più caro della situazione.

Nel pomeriggio di giovedì 1 ottobre, all’ospedale romano è arrivata anche la figlia Evelina, che nei mesi scorsi ha presentato un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno poiché il padre “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”. “Sono sconvolta. L’ho trovato in una condizione di sofferenza estrema, che mi ha devastato la mente e che rimarrà in modo indelebile conficcata nel mio cuore” ha dichiarato Evelina Sgarbi che poi è tornata sulla questione legale: “Purtroppo il mio grido di dolore non è stato ascoltato in tempo”. La donna, quindi, punta il dito su chi è stato vicino al padre nell’ultimo periodo: “Io oggi mi ritrovo con mio padre in rianimazione circondato dalle stesse persone che lo hanno trascinato ed esibito tutta l’estate, incuranti dello stress e della fatica immane a cui hanno sottoposto un fisico già fortemente debilitato da tutte le patologie in corso. Ora cosa posso fare per poter salvare mio padre?”.