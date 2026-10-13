Papa Leone XIV, oggi il ricovero al Gemelli per rimuovere un nodulo al polmone

Papa Leone XIV sarà ricoverato nella mattinata di oggi, 13 ottobre 2026, al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone, scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre.

Nella tarda serata di ieri il cardinale arcivescovo di Tokyo, Kikuchi, ha scritto sui social: “Stamattina alle 9:30, mi è stato concesso un incontro con il Santo Padre. Prima dell’incontro con noi di Caritas, ho avuto una conversazione privata con il Santo Padre. Anche se mi ha assicurato che l’intervento è minore e che non sente nulla di male nel suo corpo, ha detto di aver deciso di sottoporsi all’intervento il prima possibile per non cambiare il suo piano per la visita in America Latina”.

I medici asporteranno il nodulo al polmone allo stato iniziale e circoscritto, come detto dallo stesso Pontefice domenica all’Angelus. L’intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio, secondo alcune fonti intorno alle ore 16. Al più tardi si farà domani, mercoledì 14, mattina, nel caso in cui emergesse la necessità di qualche ulteriore passaggio pre-operatorio. E non ci sarà un trasferimento di poteri in Vaticano durante la sua degenza.