Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Papa Leone XIV, oggi il ricovero al Gemelli per rimuovere un nodulo al polmone

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Papa Leone XIV sarà ricoverato nella mattinata di oggi, 13 ottobre 2026, al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone, scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre.

Nella tarda serata di ieri il cardinale arcivescovo di Tokyo, Kikuchi, ha scritto sui social: “Stamattina alle 9:30, mi è stato concesso un incontro con il Santo Padre. Prima dell’incontro con noi di Caritas, ho avuto una conversazione privata con il Santo Padre. Anche se mi ha assicurato che l’intervento è minore e che non sente nulla di male nel suo corpo, ha detto di aver deciso di sottoporsi all’intervento il prima possibile per non cambiare il suo piano per la visita in America Latina”.

I medici asporteranno il nodulo al polmone allo stato iniziale e circoscritto, come detto dallo stesso Pontefice domenica all’Angelus. L’intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio, secondo alcune fonti intorno alle ore 16. Al più tardi si farà domani, mercoledì 14, mattina, nel caso in cui emergesse la necessità di qualche ulteriore passaggio pre-operatorio. E non ci sarà un trasferimento di poteri in Vaticano durante la sua degenza.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Costringe la partner a 12 ore di pratiche sessuali estreme, arrestato per tortura a Torino
Cronaca / Neonato abbandonato in un sacchetto per strada a Cinisello
Cronaca / Adnkronos presenta “Sostenibilità, le nuove parole chiave”
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Costringe la partner a 12 ore di pratiche sessuali estreme, arrestato per tortura a Torino
Cronaca / Neonato abbandonato in un sacchetto per strada a Cinisello
Cronaca / Adnkronos presenta “Sostenibilità, le nuove parole chiave”
Cronaca / Banda della minicar, dalle telecamere la possibile svolta sul caso: “Arriveremo ai colpevoli”
Cronaca / Ranucci: “Da Formigli nessuna lezione, meglio l’intelligenza artificiale che la stupidità naturale”
Cronaca / I docenti ebrei americani rinunciano alla visita a Reggio Children: “Dall’Emilia richieste antisemite”
Cronaca / Quando l’officina diventa un teatro: da Palermo comincia il viaggio delle “Officine sinfoniche” di Trenitalia
Cronaca / Papa Leone XIV: “Ho un nodulo al polmone, mi opereranno nei prossimi giorni”
Cronaca / Early Italian Space Science in a European Context: il convegno all’Accademia Nazionale dei Lincei
Cronaca / Aida Yespica travolge cinque cassonetti dei rifiuti e due auto, poi rifiuta l'alcol test
Ricerca