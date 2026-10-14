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Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio: “Abbiamo una prova formidabile che lo scagiona. Potrebbe aiutare anche Stasi”

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Credit: AGF

L'avvocato Taccia: "Per noi l'impronta dell'assassino è più piccola del piede di Sempio"

di Niccolò Di Francesco
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Gli avvocati di Andrea Sempio sono convinti di aver trovato una prova che scagionerebbe non solo Andrea Sempio ma anche Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco. La notizia era stata anticipata da Liborio Cataliotti, uno dei due avvocati di Sempio, che alla trasmissione Diario del giorno aveva dichiarato: “Abbiamo una prova formidabile. Lo dico consapevole che questa e le altre prove verranno sottoposte al vaglio del contraddittorio, ma credo che la loro natura abbia i crismi della serietà”. La prova riguarda l’impronta della scarpa numero 42 che secondo la procura di Pavia sarebbe attribuibile ad Andrea Sempio: “Siamo partiti dalle foto dell’epoca, effettuate dai Ris di Parma, e l’abbiamo riprodotta con uno strumento in 3D; poi ne abbiamo fatto fare un calco in gesso e recuperato quattro scarpe Frau, identiche a quelle utilizzate dall’assassino, e siamo arrivati a delle conclusioni”.

Nel corso di Mattino Cinque, Angela Taccia, l’altro avvocato di Sempio, ha aggiunto qualche dettaglio in più. “L’impronta del piede dell’assassino è più piccola di quella di Andrea Sempio. Se necessario, siamo pronti a mettere a disposizione della Procura alcuni modelli di scarpe”. Secondo la legale l’impronta corrisponderebbe a un 39-40 e, quindi, scagionerebbe anche Alberto Stasi, che indossava una 42. “I nostri nuovi accertamenti forse possono andare anche a vantaggio di Alberto Stasi – ha aggiunto Taccia – Non è che noi ci mettiamo nella posizione per la quale il nostro lo salviamo e incolpiamo un altro. Se le cose accertate sono granitiche e scientifiche non ci importa se poi va a favore o a sfavore anche di Stasi”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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