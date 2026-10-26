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Cronaca

Fs Logistix: sei nuove locomotive da CZ LOKO per potenziare il trasporto ferroviario delle merci

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di Redazione TPI

Più capacità operativa e maggiore flessibilità per il trasporto ferroviario delle merci. FS Logistix acquista, attraverso Mercitalia Shunting & Terminal, sei nuove locomotive EffiShunter 1000 di CZ LOKO, destinate ai servizi merci e alle attività di manovra anche sulle linee non elettrificate. L’operazione si inserisce nel Piano Strategico della società e rafforza il percorso di rinnovo e potenziamento della flotta.
Versatili e progettate per rispondere a differenti esigenze operative, le nuove locomotive contribuiranno a migliorare l’affidabilità e la qualità dei servizi, con benefici attesi anche sul fronte dei consumi, delle emissioni e dei costi di esercizio. Si tratta del quarto ordine di questa tipologia in dieci anni da parte delle società di FS Logistix, a conferma di una collaborazione consolidata con il costruttore ceco.
«La rinnovata fiducia di FS Logistix rappresenta per CZ LOKO un importante riconoscimento della qualità e dell’affidabilità delle nostre soluzioni», ha dichiarato Josef Gulyas, CEO di CZ LOKO.
«Questo nuovo ordine si inserisce nel percorso di progressivo rinnovo e potenziamento della nostra flotta», ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix. «L’obiettivo è rendere la mobilità delle merci sempre più efficiente, affidabile e sostenibile, valorizzando le economie di scala nella gestione dei rotabili e la qualità dei servizi offerti ai clienti».
«Le locomotive di CZ LOKO garantiscono elevata versatilità e rispondono alle esigenze operative dei nostri servizi. Le sei nuove unità contribuiranno a migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta, con benefici in termini di consumi ed emissioni», ha concluso Livio Ravera, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Mercitalia Shunting & Terminal.

Versatilità e prestazioni al servizio della logistica:

Dalle manovre nei terminal e nei porti al soccorso in linea, dai servizi di tradotta alla trazione di convogli merci pesanti in doppia trazione: le EffiShunter 1000 sono progettate per operare in diversi contesti, rispondendo alle esigenze di una rete logistica articolata. La potenza di 895 kW e lo sforzo massimo di trazione di 267 kN consentono di coniugare prestazioni e affidabilità con il contenimento dei costi operativi, consumi ridotti e minori livelli di rumorosità.
Le locomotive sono autorizzate a circolare sulla rete ferroviaria nazionale gestita da RFI e sulle principali reti regionali. A livello internazionale, il modello è stato commercializzato in oltre 100 esemplari, attualmente operativi in otto Paesi europei.

Una collaborazione avviata nel 2017:

Il percorso con CZ LOKO è iniziato nel 2017, con l’acquisto da parte di Mercitalia Shunting & Terminal delle prime cinque locomotive 744.1, consegnate nel 2018 e oggi impiegate nei servizi di manovra a Ravenna, Padova e Milano Smistamento.
Nel 2021 sono entrate in esercizio altre cinque locomotive 744.1 in livrea Mercitalia Rail, operative in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. Nel 2022 Mercitalia Shunting & Terminal ha acquisito ulteriori due unità, impiegate nei servizi di manovra anche da Terminali Italia. La manutenzione delle locomotive CZ LOKO in dotazione alle società di FS Logistix è assicurata da CZ LOKO Italia.

Redazione TPI
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