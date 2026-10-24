Ora solare 2026: quando cambia e come spostare le lancette, data e orario. Avanti o indietro?

Arriva l’ora solare 2026. Questo weekend, tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, dovremo anche quest’anno spostare le lancette per il cambio dell’ora e l’arrivo dell’ora solare. Alle 3 del mattino le lancette torneranno indietro di un’ora, segnando il passaggio all’ora solare e riallineando il Paese al calendario stagionale dell’Unione Europea. Questa notte dormiremo un’ora in più, ma farà buio prima, mentre al contempo ci sarà più luce per chi si sveglia presto al mattino.

A essere rigorosi alle 3 di notte bisognerebbe riportare le lancette sulle 2, secondo la convenzione. Il passaggio dall’ora legale all’ora solare avverrà questo weekend, tra il 24 e il 25 ottobre 2026.

Introdotta per questioni di ottimizzazione energetica e applicata per la prima volta in Germania nel 1916, negli ultimi anni l’ora solare è al centro di un dibattito che vede al centro una possibile abolizione del cambio dell’ora, solare o legale. Tendenzialmente i Paesi del Nord Europa tendono verso il mantenimento dell’ora solare tutto l’anno, mentre i Paesi del Sud Europa, viceversa, per l’ora legale. Nel 2018 la questione è stata anche oggetto di una consultazione in Commissione Europea, ma ad oggi non è stato ancor raggiunto un accordo.

Con il ritorno all’ora solare la mattina ci sarà un’ora in più di luce ma le giornate diventeranno più brevi con il buio che arriverà un’ora prima. Complici, anche, le ore di luce che diminuiranno sensibilmente fino al solstizio d’inverno. L’ora solare rimarrà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2026.

C’è da dire comunque che ormai un po’ tutti gli apparecchi, come smartphone, tablet e pc, essendo collegati a internet, si aggiornano automaticamente. Negli altri casi bisognerà, lo ripetiamo, spostare indietro le lancette dell’orologio di un’ora.