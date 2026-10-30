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Cronaca

Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia insieme a Casilina Ovest per la sicurezza e il benessere degli animali

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Torna l’iniziativa dedicata ai presidi veterinari e alle adozioni nelle aree di servizio, nel biennio 2025-2026 realizzate oltre 500 visite veterinarie e 30 cani adottati

di Redazione TPI

Prosegue la collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia con un nuovo appuntamento dedicato alla sicurezza stradale, al benessere degli animali domestici in viaggio e alla promozione delle adozioni responsabili. Oggi, per tutto il week end, presso l’area di servizio Casilina Ovest, sulla A1 Milano-Napoli, tra Cassino e Pontecorvo, l’iniziativa offre assistenza e informazioni ai viaggiatori in transito in occasione della festa di Ognissanti, caratterizzata da intensi flussi di traffico. A partire dalle ore 10, il personale della Polizia Stradale e di Autostrade per l’Italia sarà a disposizione degli utenti per promuovere comportamenti corretti alla guida e durante le soste. Sarà, inoltre, attivo un presidio veterinario gratuito, con controlli, verifiche dei microchip e consigli pratici per viaggiare in sicurezza con i propri animali. Veterinari, infermieri e volontari forniranno indicazioni sulla corretta idratazione, sulla prevenzione dei colpi di calore e sulla gestione degli animali durante gli spostamenti.

Nel corso della giornata saranno promosse anche adozioni responsabili di cuccioli e cani adulti di piccola e media taglia, favorendo l’incontro tra gli animali in cerca di una famiglia e le persone disponibili ad accoglierli consapevolmente.

I numeri del progetto. Nel 2025 sono stati realizzati quattro presidi in altrettanti weekend, sono visitati circa 300 animali e adottati 18 cuccioli. Nel 2026, con due presidi organizzati in due weekend sono state effettuate oltre 200 visite veterinarie e sono stati adottati 12 cani. Complessivamente, nel biennio sono stati realizzati 6 presidi in 6 weekend, con oltre 500 visite veterinarie e 30 cani adottati. Le attività hanno compreso controlli dei microchip, assistenza agli animali colpiti da colpi di calore e iniziative di sensibilizzazione sui rischi legati ai viaggi. Per alcuni cuccioli adottati è stato inoltre organizzato un servizio di staffetta, per accompagnarli alle famiglie al termine delle vacanze.

Il progetto conferma l’impegno congiunto di Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia nel promuovere una mobilità più sicura e responsabile, estendendo l’attenzione alla tutela degli animali domestici. Le aree di servizio diventano così luoghi di assistenza, prevenzione e sensibilizzazione, dove informazione e solidarietà contribuiscono a diffondere buone pratiche e a sostenere le adozioni consapevoli.

Redazione TPI
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