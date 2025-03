L'uomo, condannato per l'omicidio della sua ex fidanzata, commenta gli ultimi sviluppi sul delitto

Intercettato dai microfoni di Mattino 5, Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, commenta gli ultimi sviluppi sul caso del delitto di Garlasco, che vedono indagato Andrea Sempio (qui il suo profilo), amico del fratello della vittima. “Sto bene, grazie, però fatemi andare che non ho molto tempo” dichiara Stasi alle telecamere. L’ex fidanzato di Chiara Poggi, che continua a professarsi innocente, dice la sua sul perché il Dna di Sempio è stato ritrovato sulle unghie della vittima: “Ci sarà un motivo e bisognerà approfondire tutto”. Su Sempio, poi, aggiunge: “Non ci siamo mai conosciuti”.

Delitto #Garlasco: parla in esclusiva a #Mattino5 Alberto Stasi “Sto bene, ci sarà un motivo se c’è DNA di Sempio” pic.twitter.com/ePNFtaG7rx — Mattino5 (@mattino5) March 24, 2025

Pochi giorni fa era stato lo stesso Andrea Sempio a rilasciare alcune dichiarazioni alle telecamere di Chi l’ha visto?. “Sono innocente. Con questa storia non c’entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene. La famiglia Poggi crede in me, non hanno mai avuto dubbi” aveva dichiarato l’amico del fratello di Chiara Poggi con il quale Sempio aveva rivelato di sentirsi ancora.