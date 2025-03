Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Chi l’ha visto?: “Sono innocente, la famiglia Poggi crede in me” | VIDEO

Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, oggi indagato per il caso sul delitto di Garlasco per concorso in omicidio con Alberto Stasi, essendo quest’ultimo l’unico condannato per il delitto, o persona rimasta ignota, ribadisce la sua estraneità ai fatti ai microfoni di Chi l’ha visto?, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli in onda su Rai 3 nella serata di mercoledì 19 marzo. L’uomo, che nei giorni scorsi si è sottoposto a un nuovo test del Dna che verrà confrontato con quello ritrovato tra le unghie della vittima, è stato intercettato dall’inviato Vittorio Romano mentre si recava a lavoro.

“Sono innocente. Con questa storia non c’entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene. La famiglia Poggi crede in me, non hanno mai avuto dubbi” ha dichiarato Andrea Sempio che poi ha parlato dei suoi rapporti con Marco Poggi, il fratello di Chiara: “Con Marco mi sento ancora. Dal punto di vista legale mi sento tranquillo, mi sta pesando il punto di vista mediatico. L’avvocato che assiste Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha dichiarato che il 37enne “vuole solo tornare alla sua vita”. Dopo qualche giorno di pausa, infatti, Sempio sarebbe ritornato a lavorare nel negozio di telefonia in cui è impiegato dal momento che “questa situazione si protrarrà a lungo”.