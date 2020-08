Daniela Martani non vuole indossare la mascherina sul traghetto, equipaggio costretto a chiamare i carabinieri | VIDEO

“Quindi devo indossare la mascherina mentre sto in macchina per darvi il biglietto? Mi faccia vedere il regolamento”. Si apre così il video pubblicato sui social da Daniela Martani, ex hostess di Alitalia e conosciuta dal grande pubblico per aver preso parte al Grande Fratello 9. Il personale di bordo è stato poi costretto a chiamare i Carabinieri, visto che con il suo comportamento la donna stava impedendo la partenza del traghetto da La Maddalena e diretto a Palau, in Sardegna.

La donna ha più volte rivendicato il “diritto” (dal suo punto di vista) a non indossare la mascherina, visto che si trovava all’interno della propria macchina. A nulla sono valse le esortazioni del personale di bordo e di altri passeggeri che invitavano Daniela Martani al rispetto delle regole, permettendo così la partenza del traghetto. “Mi faccia vedere il regolamento… devo darle il biglietto con la mascherina? Sto in macchina”, ha più volte ripetuto l’ex hostess, spesso invitata in trasmissioni tv come Live Non è la d’Urso e Mattino Cinque. Una situazione di stallo che si è sbloccata solo con l’arrivo delle forze dell’ordine.

Il tutto è stato ripreso e pubblicato sui social dalla stessa Martani: “Ieri sera alle 1:30 di notte al ritorno dall’isola della Maddalena per Palau la compagnia di navigazione Delcomar ha cercato di impedirmi di salire a bordo della nave, perché mi sono ribellata alla richiesta di indossare la mascherina nella mia macchina per mostrare il biglietto regolarmente pagato. Ho preteso di visionare questo fantomatico regolamento, ma si sono rifiutati. Quindi in pratica secondo questi signori è obbligatorio indossare la mascherina anche nella propria macchina. Ma il DPCM governativo è molto chiaro in merito “L’obbligo della mascherina non c’è all’aperto, almeno che non sia possibile rispettare la distanza interpersonale e non ci si trovi in una situazione di affollamento”, ha scritto l’ex hostess.

E ancora: “Io non ci sto a questa follia, mi rifiuto di sottostare a questa dittatura che non ha alcun fondamento. Loro hanno chiamato i carabinieri e hanno minacciata di denunciarmi per interruzione di pubblico servizio io chiaramente sporgerò denuncia per aver violato il mio diritto previsto dalla costituzione italiana alla libera circolazione”. Le cose però non stanno esattamente come vorrebbe l’ex concorrente del Gf. La compagnia sottolinea infatti sul proprio sito che “a bordo è obbligatorio usare la mascherina” oltre a “mantenere la distanza nelle fasi di imbarco e sbarco”.

