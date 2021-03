Covid, le ultime notizie di oggi (9 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Prosegue la campagna dei vaccini anti Covid in Italia [qui i dati in tempo reale]: in un discorso pronunciato in occasione della giornata internazionale della donna, ieri il premier Mario Draghi ha dichiarato che “con l’accelerazione del piano si intravede una via d’uscita non lontana” dalla pandemia. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 9 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 06.30 – Oggi Mattarella si vaccina allo Spallanzani – Sergio Mattarella si vaccinerà oggi all’Istituto Spallanzani di Roma. Il presidente della Repubblica si recherà all’Istituto per ricevere il vaccino in base alle tempistiche indicate dalla Regione. Durante il discorso di fine anno il Capo dello Stato aveva definito la vaccinazione un dovere e aveva annunciato: “Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza”. Sabato scorso Mattarella aveva visitato il centro vaccinale della Nuvola a Roma e aveva ringraziato gli operatori sanitari per un impegno essenziale: ”Ce la faremo“, aveva detto dopo la visita.

COVID, ULTIME NOTIZIE: Cosa è successo ieri

Israele, vaccinata quasi metà della popolazione: riaprono bar, ristoranti e cinema – Dopo mesi di chiusure imposte dal governo, in Israele il successo della campagna di vaccinazione anti-Covid ha permesso di riaprire numerose attività economiche, come bar, ristoranti e cinema, che potranno accogliere chi ha un certificato di vaccinazione. Qui la notizia completa.

Usa, vaccinati potranno vedersi al chiuso senza mascherine – Le persone vaccinate negli Usa potranno incontrarsi tra loro al chiuso senza indossare mascherine o rispettare il distanziamento sociale. Lo prevedono le nuove linee guida dei Cdc, la massima autorità sanitaria federale. Continua invece a valere l’obbligo di indossare la mascherina in pubblico.

Superate le 100mila vittime in Italia – Il bollettino diffuso ieri dal ministero della Salute conta 13.902 casi e 318 morti. Superate le 100mila vittime in Italia. Qui il bollettino di ieri.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Draghi: “Con accelerazione piano vaccini, via d’uscita non è lontana” – “La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana. Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fiducia. Anche in noi stessi”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio Mario Draghi in un video messaggio alla commissione Pari opportunità in occasione dell’8 marzo, festa delle donne. “Tra i vari criteri che verranno usati per valutare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sarà anche il loro contributo alla parità di genere”, ha detto il premier. Qui la notizia completa.

Vaccino, Von der Leyen: “Continua lo stop a export AstraZeneca” – L’Unione Europea continuerà a bloccare le esportazioni di vaccini AstraZeneca fintanto che l’azienda non consegnerà abbastanza dosi all’Ue. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un incontro con alcuni media internazionali. “AstraZeneca deve aumentare i suoi sforzi. Altrimenti non possiamo permettere le esportazioni”, ha chiarito la leader Ue.

Circolare ministero, ok al vaccino AstraZeneca per over 65 – Via libera al vaccino AstraZeneca anche per le persone over 65. Lo prevede la circolare del ministero della Salute firmata dal direttore generale della prevenzione Gianni Rezza e pubblicata oggi. Il vaccino potrà quindi essere somministrato a tutti i soggetti sopra i 18 anni, a eccezione dei pazienti identificati “come estremamente vulnerabili in ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici o per patologia concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di COVID-19”. La decisione fa seguito a un parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità

Positivi il presidente siriano Bashar al Assad e la moglie – Il presidente siriano Bashar al-Assad e la moglie sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha riferito la presidenza siriana. Una dichiarazione ufficiale del governo riferisce che i due sono in “buona salute e condizioni stabili e continueranno a lavorare durante un periodo di quarantena domestica della durata di due o tre settimane”. Assad e la moglie hanno fatto un test dopo aver avuto “sintomi lievi”, ha detto l’ufficio del presidente. Qui la notizia completa.

Covid, ultime notizie – Vaccino: primo accordo per produzione Sputnik in Italia – Primo accordo per la produzione del vaccino Sputnik in Italia, e primo di questo genere in Europa. Lo hanno firmato il fondo sovrano statale russo che detiene il brevetto del vaccino, il Russian Direct Investment Fund, e l’azienda farmaceutica italo-svizzera Adienne Pharma&Biotech, che produrrà il vaccino in due stabilimenti, in Lombardia e nel Centro Italia, e si dice pronta a fornire 10 milioni di dosi da luglio 2021 al gennaio 2022. Ad annunciarlo, la Camera di Commercio Italo-Russa.

8 marzo, Mattarella: “Donne più colpite da effetti Covid” – “Questo 8 marzo, purtroppo, si svolge ancora sotto il segno della pandemia, che ha appesantito la nostra esistenza, causando un numero senza precedenti di vittime e immani problemi economici, sociali e di relazioni umane. Un fenomeno planetario imprevisto che ha messo a dura prova la capacità di resistenza dei cittadini e la stessa convivenza civile. La diffusione del Covid-19, come sempre accade nei periodi difficili, ha colpito maggiormente le componenti più deboli ed esposte. Le donne tra queste”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della donna.

Covid, ultime notizie – Ipotesi super zona rossa: un lockdown di tre settimane per vaccinare in massa – Se dovesse essere necessario, il governo sarebbe pronto a un nuovo lockdown per vaccinare più in fretta il Paese. La parola “zona rossa” per tutta l’Italia, infatti, non è più un tabù. Qui la notizia completa.

Speranza: “Prossime ore non facili, piegare la curva” – “Le prossime ore non saranno facili perché abbiamo due obiettivi: da una parte provare a piegare la curva e dall’altra richiamare tutti alla massima attenzione”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante un evento di Fs alla stazione Termini.

Vaccini, Salvini: “Produrli in Italia, non dobbiamo dipendere da multinazionali e dall’Europa” – “La salute degli italiani viene prima di tutto”. Lo ha ribadito il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo alla trasmissione di Barbara D’Urso. A suo giudizio, “bisogna iniziare subito a produrre vaccini in Italia perché quando si ripeterà in futuro un’emergenza, non dobbiamo dipendere dalle multinazionali o dai ritardi dell’Europa”. Per questo motivo, prosegue, “dobbiamo rivolgerci a tutti i paesi del mondo per fare in fretta. Ogni giorno perso sono morti, industrie che chiudono”. Per Salvini, bisogna anche ricorrere a terapie domiciliari per non affollare troppo gli ospedali. E poi si domanda: “Mi domando Arcuri come abbia passato il suo tempo, il tempo darà le sue risposte, per ora andiamo avanti”.

LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID

Leggi anche: Lombardia, anziani sballottati a km di distanza e medici furibondi: l’odissea dei vaccini continua

Potrebbero interessarti Oltre 100mila morti per Covid: Italia tra le peggiori al mondo Covid, superati i 100mila morti in Italia: oggi 13.902 casi e 318 decessi Contagio – Storia di una pandemia: dal 10 marzo in streaming su OPENddb