Covid, le ultime notizie di oggi (7 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Da ieri è entrato in vigore in Italia il nuovo Dpcm sulle restrizioni contro il Covid-19 [Cosa prevede] ma il Cts chiede una ulteriore stretta: in particolare, l’attivazione automatica della zona rossa locale con 250 casi per 100mila abitanti. La curva epidemiologica, infatti, è in peggioramento. Da domani, lunedì 8 marzo 2021, la Campania e le province marchigiane di Ancona e Macerata entreranno in zona rossa, mentre Veneto e Friuli Venezia Giulia passeranno dal giallo all’arancione e il Piemonte dall’arancione all’arancione scuro. Intanto prosegue a rilento la campagna vaccinale [qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

In attesa di aggiornamenti

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Il bollettino del 6 marzo 23.641 casi e 307 morti – Ieri, sabato 6 marzo 2021, in Italia si sono registrati 23.641 nuovi casi di Covid-19 e 307 decessi di persone contagiate dal virus. È quanto emerso dal consueto bollettino quotidiano pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Tra venerdì e sabato sono stati effettuati 355.024 tamponi. Il tasso di positività è salito al 6,6% (a fronte del 6,3% di venerdì). Il bollettino completo.

Covid, ultime notizie: il ministro Giovannini in isolamento fiduciario – Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, è entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 nell’area riservata agli uffici di diretta collaborazione. È pertanto in isolamento fiduciario, così come lo sono i suoi più stretti collaboratori entrati in contatto con la stessa persona. Lo rende noto un comunicato del dicastero. Il Ministro “continuerà a svolgere le proprie attività da remoto sottoponendosi ai controlli come previsto dalle prescrizioni sanitarie. Al Ministero è in corso la sanificazione degli ambienti”.

Cts: zone rosse automatiche e chiusure totali – L’attuale situazione pandemica in Italia richiederebbe subito un lockdown duro. In alternativa, l’unico compromesso possibile è quello di una zona rossa automatica nel momento esatto in cui si supera la soglia dei 250 contagi per 100mila abitanti. Questa la posizione del Comitato tecnico scientifico che, secondo quanto apprende l’AGI, avrebbe “caldamente” suggerito al governo di ancorare l’automatismo a questa soglia oltre la quale la gestione sanitaria diventa fuori controllo. Il limite dei 250 casi compare nel Dpcm che entra in vigore oggi, ma rimette ai governatori la possibilità di decidere se attuare o meno la zona rossa. Per il Cts, però, il cambio colore non dovrebbe essere facoltativo alla luce della condizione di stremo in cui versa il Paese.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Alla luce dell’attuale diffusione del contagio, lo stesso Cts avrebbe rilevato inoltre che ad oggi sospendere le lezioni in presenza è l’unica strada possibile. Questo perché poco o nulla sarebbe stato fatto in questi mesi in termini di tracciabilità e di identificazione dei cluster scolastici. Ma chiudere la scuola ha un senso solo se si sospendono anche le altre attività. Impedire ai ragazzi di frequentare le lezioni ma permettere loro di ritrovarsi nei centri commerciali, o nei luoghi della movida, significa non aver compreso la gravità della situazione.

Leggi anche: Effetto Covid, quasi 750mila morti in Italia nel 2020: mai così tanti dal dopoguerra

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SULLA PANDEMIA DI COVID-19 NEL MONDO

Potrebbero interessarti Covid, 23.641 casi e 307 morti: il bollettino di oggi Omicidio Cerciello Rega, chiesto l’ergastolo per i due imputati Lombardia, anziani sballottati e medici furibondi: l'odissea dei vaccini