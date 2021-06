Covid, le ultime notizie di oggi 4 giugno 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – È il giorno della cabina di regia del ministero della Salute e dell’Iss, che decideranno quali Regioni entreranno in zona bianca. Intanto, prosegue la campagna vaccinale in Italia. Finora ha completato il ciclo vaccinale circa il 23% della popolazione (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, venerdì 4 giugno, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore 11:25 – Vaccini, Capua: “Le varianti sono un falso problema” – La virologa Ilaria Capua, direttrice del centro di ricerca della facoltà di Medicina veterinaria della Florida, sostiene che “le varianti non devono spaventarci più di tanto perché i vaccini che abbiamo attualmente a disposizione, quando vengono somministrati in base ai protocolli, risultano mantenere la loro capacità protettiva, riducendo la trasmissione del virus e azzerando le forme gravi di malattia per tutti i casi di varianti fin qui note”. “L’importante è che si faccia anche la seconda dose quando è richiesta, altrimenti il livello di protezione potrebbe non essere sufficiente”, ha sottolineato l’esperta in un’intervista concessa a La Stampa. “La priorità è impedire che le persone continuino ad ammalarsi mettendo a rischio la tenuta degli ospedali, e questo si ottiene con la vaccinazione. Quello delle varianti è un falso problema”.

Ore 10:51 – Vaccini: Tar Lazio approva differimento richiamo Pfizer a 35 giorni – Il Tar del Lazio ha ritenuto legittima la scelta di differire da 21 a 35 giorni la somministrazione della seconda dose del vaccino contro la Covid-19 prodotto da Pfizer-BioNTech. La decisione è contenuta in due sentenze con cui il tribunale ha respinto altrettanti ricorsi proposti da due gruppi di cittadini del Lazio. Oggetto di un’impugnativa era la nota della Regione Lazio del 10 maggio 2021, adottata sulla base della circolare del Ministero della Salute che ha recepito il verbale della Commissione Tecnico Scientifica del 30 aprile.

Ore 10:39 – Magrini (Aifa): “Verosimilmente ripeteremo il vaccino ogni anno” – “Verosimilmente” dovremo vaccinarci ogni anno contro la Covid-19 “se le varianti creeranno preoccupazione”. È l’opinione del direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, ospite questa mattina di Radio24. “Sono in corso di sviluppo i vaccini di seconda generazione per il prossimo inverno, non una terza dose, ma vaccini attivi contro le varianti”.

Ore 9:48 – Terapie intensive e reparti critici sotto la soglia di guardia – Nessuna tra le regioni e le province autonome d’Italia ha superato nell’ultima settimana la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica. È quanto emerge dall’analisi operata dalla Cabina di regia del governo del monitoraggio settimanale condotto dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva risulta al di sotto della soglia critica, attestandosi al 12 per cento e segnando un calo dei ricoverati dai 1.323 del 25 maggio ai 1.033 del 31 maggio. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica a livello nazionale scende all’11 per cento. Il numero di ricoverati in questi reparti passa dai 8.577 del 25 maggio ai 6.482 del 31 maggio.

Ore 9:21 – Tutte le regioni d’Italia classificate a basso rischio – Tutte le regioni e le province autonome d’Italia sono classificate a basso rischio epidemico nella bozza del monitoraggio settimanale condotto dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, attualmente all’esame della Cabina di regia del governo. Tutti i territori presentano infatti un indice Rt medio inferiore a 1.

Ore 9:02 – Indice Rt Italia scende a 0,68 – In Italia l’indice Rt è sceso a 0,68 nell’ultima settimana di monitoraggio rispetto allo 0,72 registrato nei sette giorni precedenti. È quanto emerge dall’analisi della Cabina di regia del governo riunitasi questa mattina, secondo cui alla data del 3 giugno l’incidenza nazionale dei contagi era pari a 32 casi settimanali ogni 100 mila abitanti.

Ore 8:54 – Francia, dal 9 giugno via libera a tutti gli europei vaccinati – A partire dal 9 giugno, la Francia assicurerà l’ingresso a tutti i cittadini europei vaccinati contro il Coronavirus. L’annuncio arriva dal ministro dei Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari, secondo cui i viaggiatori immunizzati contro la Covid-19 non dovranno più sottoporsi al tampone di controllo per entrare nel Paese.

Ore 8:29 – Fauci alla Cina: “Divulgare cartelle cliniche dipendenti laboratorio Wuhan” – L’infettivologo statunitense Anthony Fauci, tra i massimi esperti della task-force presidenziale americana contro la pandemia di Covid-19, ha chiesto pubblicamente alla Cina di rendere disponibili le cartelle cliniche di alcuni dipendenti del Wuhan Institute of Virology (WIV) per contribuire a chiarire i fatti riguardanti l’accusa di una “fuga” del nuovo coronavirus dal laboratorio della città cinese. “Vorrei vedere le cartelle cliniche delle tre persone che si sono ammalate nel 2019”, ha dichiarato Fauci al Financial Times. “Si sono davvero ammalate? E di cosa?”.

Ore 7:16 – Eurobarometro: maggioranza italiani pessimista su impatto economico Covid – La maggioranza degli italiani ha percepito l’impatto economico negativo dell’emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia di Covid. È quanto emerge dal sondaggio di Eurobarometro, secondo cui il 45 per cento degli intervistati sostiene di averne già subito gli effetti e il 31 per cento si aspetta di subirne in futuro. Solo il 23 per cento degli interpellati ritiene che non subirà danni al proprio portafoglio dalla pandemia. Il dato emerso in Italia è in contrasto con la media europea dove solo il 31 per cento afferma di aver percepito le conseguenze economiche negative del Covid, mentre il 26 per cento prevede di avvertirle nel prossimo futuro e il 42 per cento ritiene i propri redditi al sicuro.

Ore 7:00 – Vaccini: oltre 12,5 milioni di immunizzati con entrambe dosi – In Italia sono state somministrate 36.195.574 di dosi di vaccini contro la Covid-19, il 90,2 per cento del totale di quelle consegnate, finora pari a 40.122.659. In particolare sono state inoculate 27.733.972 di dosi Pfizer-BioNTech, 3.735.557 di Moderna, 7.426.880 di Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.226.250 di Janssen (J&J). Secondo il rapporto online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 6:09 di stamattina, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 12.562.464, il 23,16 per cento della popolazione over 12.

COVID: LA GIORNATA DI IERI

Zona bianca, no limiti a tavola all’aperto: massimo 8 al chiuso – Tetto massimo di 8 persone per tavolo al chiuso e nessun limite all’aperto: le proposte delle Regioni per la ristorazione in zona bianca sono state accolte dal governo. In ‘zona bianca’ sarà possibile essere in otto allo stesso tavolo se al chiuso, nessun limite invece se all’esterno. Questa nuova disciplina per la ristorazione è una sperimentazione che, per adesso, durerà due settimane. Per la precisione, a condividere lo stesso tavolo potranno essere otto persone appartenenti, al massimo, a due diversi nuclei familiari. La notizia completa.

Oms, l’Africa non è pronta ad affrontare terza ondata – Colpita da una nuova ondata di contagi e con consegne di vaccini quasi ferme, l’Africa non è pronta ad affrontare una terza ondata della pandemia da Covid-19: e’ il monito odierno dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). “Molti ospedali e cliniche africani sono ancora lontani dall’essere pronti ad affrontare un aumento di pazienti gravemente ammalati”, ha affermato Matshidiso Moeti, direttrice regionale dell’Oms per l’Africa. “La minaccia di una terza ondata in Africa è reale e in crescita”, ha aggiunto durante una riunione virtuale.

Nuova mappa Ecdc, Molise verde; solo 3 regioni rosse – Torna il verde tra le regioni italiane nella mappa del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) sulla situazione pandemica del Covid-19. Nell’ultimo aggiornamento, il Molise è l’unica regione verde della Penisola. Sono invece rosse Basilicata, Calabria e Valle d’Aosta. Tutte le altre risultano arancioni. Nelle nuove raccomandazioni della Commissione europea non dovrebbero essere previste restrizioni (test o quarantena) per le persone che viaggiano dalle zone verdi.

Al via le prenotazioni dei vaccini da 12 anni in su. Regioni: “Richiamo ai turisti sia un’eccezione” – Nessun limite di età o precedenza per comorbidità: tutti i cittadini possono prenotare la propria dose del siero. La somministrazione della seconda dose ai turisti nella regione di soggiorno “dovrebbe rappresentare una assoluta eccezione, considerata la relativa flessibilità della data della seconda dose e la possibilità di programmazione che tale elemento offre”. E’ quanto prevede un documento stilato dalla Commissione Salute delle Regioni, che sarà presentato oggi al Governo, sul vaccino per i turisti.

Costa: “Tra poco stop mascherine all’aperto” – “Sono convinto che il mese di agosto potrebbe essere quello perfetto per eliminare la mascherina all’aperto”. Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario al ministero della Salute, nel corso della trasmissione ‘Restart 264′ su Cusano Italia Tv. “Ne sono convinto – ha aggiunto – perchè dobbiamo dare prospettive ai cittadini, puo’ servire da stimolo verso la ripresa e verso la fiducia per il piano vaccinale”. Qui la notizia completa.

Eventi e fiere di nuovo aperti – In zona gialla e bianca via libera agli eventi nel rispetto delle linee-guida per la ripresa delle attività economiche e sociali emanate dalla Conferenza delle Regioni. Restano obbligatori i dispositivi di protezione e consigliati i percorsi differenziati in entrata e uscita per evitare contatti tra i visitatori. Raccomandati i pagamenti elettronici.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO