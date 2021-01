Covid, le ultime notizie di oggi (28 gennaio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre la campagna di vaccinazione procede nonostante le difficoltà legate soprattutto al ritardo nelle consegne delle dosi, l’epidemia di Covid-19 non accenna ad arrestarsi con i casi nel mondo che hanno ormai superato la soglia dei 100 milioni. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, giovedì 28 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale:

 

LA DIRETTA – COVID ULTIME NOTIZIE

Ore 07.00 – Francia, il Governo pensa a un lockdown rigido – Il Governo francese sta pensando di varare un lockdown “molto rigido”. Lo ha dichiarato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, parlando con i giornalisti al termine del Consiglio dei Ministri che si è svolto ieri. Le nuove varianti del coronavirus, come quella identificata per la prima volta nel Regno Unito, in Francia “si stanno diffondendo a un ritmo significativo”.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Il bollettino – Le persone attualmente positive al Covid sono 477.969 (-4.448). Il bilancio delle vittime ammonta a 86.889 (+467) decessi. I guariti invece sono 1.936.289 (+19.172), per un totale di 2.501.147 casi (+15.204): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 21.161 (-194) sono ricoverati in ospedale, 2.352 (-20) necessitano di terapia intensiva, mentre 454.456 si trovano in isolamento domiciliare. Tornano a salire i nuovi casi (15.204 contro i 10.593 di ieri) a fronte anche di un consistente aumento del numero dei tamponi effettuati (293.770 contro i 257.034 di ieri). Diminuisce il numero dei morti (457 contro i 541 di ieri), mentre continua il decremento sia dei ricoveri ordinari (-194, ieri il dato era di -69), che delle terapie intensive (-20 contro i -49 di ieri). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è il Veneto con 2.385 nuovi contagi, seguita dalla Lombardia con 2.293, dal Lazio con 1.338, dalla Puglia con 1.233 e dalla Campania con 1.178 nuovi casi.

Vaccino: in Lombardia personale sanitario no vax è 11% – La percentuale della non adesione del personale sanitario al vaccino anti Covid in Regione Lombardia è dell’11%. Quella degli operatori non sanitari è del 17%. I dati sono stati resi noti dalla vice presidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti intervenendo in commissione sanità, replicando a una domanda su quanti sono i no vax in Lombardia in questa prima fase della vaccinazione. “Il personale sanitario ha aderito per l’89%, gli operatori non sanitari per l’83%, ospiti rsa 91% e operatori rsa 82%” ha spiegato Moratti.

Eli Lilly: “Con anticorpi monoclonali -70% di ricoveri e morti” – A sottolinearlo l’azienda farmaceutica americana che ha annunciato proprio oggi il risultato clinico positivo di un nuovo studio, basato sugli anticorpi bamlanivimab (LY-CoV555) ed etesevimab (LY-CoV016). I risultati della sperimentazione di Fase 3 hanno riguardato uno studio che ha coinvolto oltre mille persone e che ha replicato su un numero più ampio di pazienti i dati già incoraggianti emersi da quello di Fase 2.

Cina, vaccinate più di 22 milioni di persone – In Cina sono più di 22 milioni le persone che hanno ricevuto una dose di vaccino anti-Covid. Lo riferisce il Global Times citando le autorità sanitarie, secondo le quali finora sono state somministrate 22,7 milioni di dosi. Secondo la stampa locale, le autorità prevedono di vaccinare 50 milioni di persone prima del periodo di ferie per il capodanno lunare, che nel 2021 cade tra l’11 e il 17 febbraio.

Leggi anche: 1. Vaccino, l’Ue furiosa con Astrazeneca: “Rispetti gli impegni e pubblichi il contratto” / 2. Mosca annulla le restrizioni anti-Covid: “Tutto come prima, si torna alla normalità” / 3. Mosca annulla le restrizioni anti-Covid, Pregliasco a TPI : “Apertura senza senso che potrebbe costare cara”

4. Lo Stato italiano produrrà un vaccino contro il Covid: cosa c’è da sapere sull’operazione Reithera / 5. L’Iss: “Da maggio inviate 54 segnalazioni di errore alla Regione Lombardia” / 6. Covid, 12 Regioni verso la zona gialla da domenica: ecco quali

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Come leggere i dati Covid: in 12 regioni il virus rallenta Quei morti di freddo che non rientrano in nessun bollettino Covid Cosenza, picchia il figlio della compagna fino a farlo svenire: arrestato