COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia sono più di 8,3 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino [qui i dati in tempo reale] e 2,6 milioni quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 25 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Vaccini, Ue e Regno Uniti: “Collaboriamo per una soluzione win-win” – “Stiamo tutti affrontando la stessa pandemia e la terza ondata rende la cooperazione tra l’Ue e il Regno Unito ancora più importante. Abbiamo discusso di cos’altro possiamo fare per garantire una relazione reciprocamente vantaggiosa tra il Regno Unito e l’Ue sul Covid-19”. E’ quanto si legge in una nota congiunta della Commissione europea e del Governo britannico. “Date le nostre interdipendenze, stiamo lavorando su misure specifiche che possiamo intraprendere – a breve, medio e lungo termine – per creare una situazione vantaggiosa per tutti ed espandere l’offerta di vaccini per tutti i nostri cittadini”, sostengono i due esecutivi. “Alla fine, l’apertura e la cooperazione globale di tutti i Paesi saranno fondamentali per superare finalmente questa pandemia e garantire una migliore preparazione per affrontare le sfide future. Continueremo le nostre discussioni”, è la conclusione della dichiarazione congiunta.

Scoperta in India una nuova variante con doppia mutazione – Le autorità sanitarie indiane hanno identificato una nuova variante del Covid che presenta una doppia mutazione. Lo riferisce la Bbc. L’Insacog, un consorzio di 10 laboratori genetici coordinato dal ministero della Salute indiano, sta elaborando la sequenza del genoma della variante rilevata in alcuni campioni. Le due mutazioni presenti in contemporanea sono la L452R, la cosiddetta “variante californiana”, e la E484Q, rilevata lo scorso mese nello Stato indiano del Maharashtra. (Leggi la notizia completa)

Covid, oggi 21.267 casi e 460 morti: il bollettino del 24 marzo 2021 – Secondo il bollettino di oggi, martedì 23 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 21.267 i nuovi casi, contro i 18.765 di ieri, e 460 i morti (ieri erano stati 551) su 363.767 tamponi effettuati (ieri erano stati 335.189). Il tasso di positività sale al 5,8 per cento, rispetto al 5,6% di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 561.308 (+654). Il bilancio delle vittime ammonta a 106.339 (+460). I guariti invece sono 2.773.215 (+20.132), per un totale di 3.440.862 (+21.267) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 28.438 (+10) sono ricoverati in ospedale, 3.588 (+42) necessitano di terapia intensiva, mentre 529.282 si trovano in isolamento domiciliare.

In Lombardia superati 30 mila morti: 4.282 nuovi casi – Nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.282 nuovi casi, di cui 160 ‘debolmente positivi’, e 110 morti. Dall’inizio dell’epidemia i decessi superano quota 30 mila, arrivando a 30.085. I tamponi processati sono stati 59.626 (di cui 39.623 molecolari e 20.003 antigenici), con un tasso di positività del 7,1%. I guariti/dimessi sono 2.256 (totale complessivo: 577.693, di cui 5.778 dimessi e 571.915 guariti). I pazienti Covid in terapia intensiva salgono a 845 ( 9), mentre i ricoverati a 7.178. Ieri, a fronte di 47.175 tamponi, c’erano stati 3.643 contagi e 99 morti.

Astrazeneca, trovate 29 milioni di dosi di vaccino in uno stabilimento ad Anagni – Nello stabilimento della Catalent, ad Anagni (Frosinone), sono state trovate “29 milioni di dosi del vaccino Astrazeneca pronte a partire per il Regno Unito”. Lo rivela La Stampa. Le dosi del siero di Oxford sono state scoperte dalle autorità italiane in seguito ad un’indagine scattata su segnalazione della Commissione Europea. Una notizia che rischia di compromettere ulteriormente i rapporti tra la casa farmaceutica e l’Unione europea, già deteriorati dopo il mancato rispetto delle consegne del vaccino previsto nei primi sei mesi dell’anno. (Leggi l’articolo completo)

Vaccino, Ue: blocco export sarà deciso caso per caso – L’eventuale blocco di export di dosi di vaccino anti-Covid fuori dall’Ue “sarà deciso caso per caso, non c’è un algoritmo preciso”. Lo ha dichiarato il vice presidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, rispondendo alla domanda sulla possibilità che possano essere bloccate anche dosi di Pfizer e Moderna.

Tamponi gratis a senza tetto Milano, basta una telefonata – Ai senza tetto o agli immigrati senza medico di base o tessera sanitaria basterà una telefonata o inviare una mail per ottenere gratuitamente un tampone antigenico rapido. Ad un mese dall’avvio stradUSCA, l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale dedicata agli “invisibili”, nata dall’accordo tra Caritas Ambrosiana, Casa della carità, Fondazione Culturale San Fedele e l’Associazione San Fedele onlus – Assistenza sanitaria e Ats Città Metropolitana di Milano, lancia una iniziativa per raggiungere e proteggere le persone più emarginate. All’offerta già attiva su segnalazione dei servizi, delle unità di strada e dei centri di ascolto gli enti partner hanno aggiunto la possibilità di prenotazione diretta.

Germania: restrizioni Pasqua annullate, Spiegel cita Merkel: “Ho fatto errore, va corretto in tempo” – “È stato un errore, e gli errori vanno corretti in tempo, questo e’ ancora possibile. Me ne assumo la responsabilità”. Secondo Spiegel è quello che avrebbe detto Angela Merkel, all’inizio del vertice Stato-Regioni, annunciando l’annullamento del lockdown rafforzato per Pasqua. Chiederò scusa al Paese”, avrebbe anche aggiunto la cancelliera. L’articolo

L’intervento di Draghi al Senato – “Dalle esperienze degli atri Paesi impariamo una logistica efficiente può perseguire i propri obiettivi molto più velocemente se si attua un certo pragmatismo nella sburocratizzazione del processo di amministrazione dei vaccini. E lì abbiamo da imparare”. Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. L’intervento integrale.

