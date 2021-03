Covid, le ultime notizie di oggi (22 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia sono più di 7,8 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino [qui i dati in tempo reale] e due milioni quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 22 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 11.10 – Vaccini, Galli: seguire Germania non è stata prova leadership – “Non è stata una dimostrazione di leadership andare dietro alla Germania in maniera abbastanza acritica bloccando AstraZeneca prima di avere in mano evidenze. Per eventi molto rari prima si fa l’inchiesta e poi eventualmente si sospende il vaccino, facendo viceversa si fa solo danno. Cosa ci sta a fare l’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) se per i governi, quando fa comodo a loro, è come se non ci fosse?”. Lo ha detto Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco, intervenuto ad Agorà su Rai 3, sottolineando che in questo modo “la flessibilità degli accordi diventa plasmarli all’emotività o alla necessità politica del momento”.

Ore 10.00 – Sacco, in terapia intensiva mortalità 35-40%, come prima ondata – “La mortalità in terapia intensiva rimane elevata, intorno al 35-40%, non tanto lontano dalla mortalità della prima e della seconda ondata”. Così a Buongiorno, su Sky TG24, Emanuele Catena, primario del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sacco di Milano. “In questa fase si è ridotta la fascia di età: abbiamo pazienti anche di 27 anni, ne abbiamo avuti di 40, 42, 50, senza patologie associate, che sono arrivati in terapia intensiva in condizioni critiche. Le persone che sopravvivono sono mediamente quelle più giovani, intorno ai 60 anni, i decessi si spostano più in una fascia di età intorno ai 70”.

Ore 08.50 – Gimbe, curva rallenta ma ancora in piena terza ondata – “Bisogna avere pazienza e prudenza. Come abbiamo visto con la Sardegna, passata da bianco ad arancione, si tratta di un equilibrio molto fragile, perché il virus sta circolando in maniera ancora importante nel nostro Paese. Si vedono segnali di rallentamento, che non vuol dire che abbiamo scavallato il picco, ma che la curva cresce meno velocemente e i numeri iniziano a ridursi in particolare nelle Regioni dove le restrizioni sono partite per prime. I numeri ci stanno dicendo che siamo ancora nel pieno della terza ondata”. Cosi’ Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ai microfoni di Radio Cusano Campus. “L’elemento principale di questa terza ondata – ha sottolineato – è che partivamo da numeri già alti, soprattutto sul fronte ospedaliero. Quando si parte da un livello di contagio molto alto e da un livello di saturazione ospedaliero intermedio, si fa presto a saturare i posti. La vaccinazione dei più fragili faciliterebbe la situazione”.

Ore 08.10 – Vaccino: Salvini, in Lombardia entro settimana arriverà Poste – “L’obiettivo è correre. Entro la settimana dovrebbe arrivare Poste” a gestire le prenotazioni delle vaccinazioni anti-covid in Lombardia al posto di Aria. A dirlo è il segretario della Lega, Matteo Salvini, al suo arrivo nella sede Avis di Lambrate a Milano, rispondendo a una domanda sui disagi nelle prenotazioni in Lombardia. “Ho sentito Bertolaso, Fontana e la Moratti. Già oggi, senza i vaccini promessi e con i problemi informatici segnalati la Lombardia è quella che ha vaccinato piu’ di tutti in Italia. Non sono più ammesse incertezze. Dobbiamo correre, ma in tutta Italia. Noi stiamo correndo per produrre i vaccini in Italia e comprarli all’estero e poi ovunque. Se qualcuno ha sbagliato, ha rallentato o non ha capito, paga, viene licenziato e cambia mestiere, come accade in qualsiasi impresa privata”, ha aggiunto Salvini.

Ore 07.00 – Il commissario Ue Breton: “Il 14 luglio avremo l’immunità di gregge in Europa” – L’Europa potrebbe raggiungere l’immunità di gregge entro il 14 luglio, ha detto il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton, evidenziando un aumento previsto delle consegne di vaccini. “È una data simbolica: il 14 luglio, abbiamo la possibilità di raggiungere l’immunità a livello del continente”, ha detto al canale francese TF1. “È l’ultima via dritta perché sappiamo che per sconfiggere questa pandemia, c’è solo una soluzione: essere vaccinati. I vaccini stanno arrivando, ci saranno”, ha detto Breton. “Tra marzo e giugno, saranno consegnate tra 300 e 350 milioni di dosi di vaccino”, ha detto. Il commissario europeo ha specificato l’aumento del ritmo delle consegne previsto in Europa, con 60 milioni di dosi consegnate a marzo, 100 milioni ad aprile, 120 milioni a maggio e 55 fabbriche stanno producendo vaccini in Europa.

Ore 06.30 – Vaccino, Breton: “L’Europa non ha bisogno dello Sputnik V” – “Priorità ai vaccini prodotti sul territorio europeo. Non abbiamo assolutamente bisogno dello Sputnik V”: lo ha detto al telegiornale di Tf1 il commissario europeo Thierry Breton, incaricato per i vaccini. Breton ha precisato che “i russi hanno difficoltà a produrre il siero e noi li aiuteremo nel secondo semestre se ne avranno bisogno”.

COVID, cosa è successo ieri

Vaccino: Speranza, ripresi da 48 ore, risposta è buona – “Già da 48 ore le vaccinazioni sono riprese in tutta Italia e la risposta risposta è buona”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a Domenica In. “La stragrande maggioranza delle persone – ha aggiunto – è consapevole che e l’unico strumento che abbiamo se vogliamo uscire da questa stagione”.

Speranza: “Il sistema dei colori è confermato dopo 6 aprile” – “So che gli italiani sono provati dalle restrizioni ma con il decreto Sostegni mettiamo in campo oltre 150 mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzandi e specialisti ambulatoriali. In più avremo 19 mila farmacie dove ci si potrà vaccinare e fino a 270 mila infermieri da coinvolgere nella campagna che, appena avremo più dosi, potrà accelerare l’uscita dall’emergenza”. Lo ha detto il ministro Roberto Speranza in una intervista al quotidiano La Stampa. Il ministro ha confermato che la scelta del sistema a colori resterà anche dopo il 6 aprile alla scadenza del dpcm che lo ha reiterato. “La scelta è stata confermata dagli ultimi decreti del governo e credo sia la più efficace a rendere le misure proporzionali alla differente situazione epidemiologica dei territori. Per cui sì, sarà confermata”. Sulla possibilità di tornare a spostarsi liberamente tra le regioni, il responsabile della Salute ha dichiarato che “dipenderà dal quadro epidemiologico, ma i nostri scienziati confidano che le misure adottate e il numero sempre più ampio di persone immunizzate possano migliorare la situazione in tempi non troppo lunghi”.

Covid, ultime notizie – La Germania verso una nuova proroga del lockdown senza scadenza. Il tema sarà discusso domani al vertice tra Merkel con i governatori dei Laender. Secondo una sondaggio della Bild, l’unione tra cristiano-democratici e cristiano-sociali bavaresi ha lasciato sul terreno 4 punti rispetto alla settimana scorsa, crollando al 27% dei consensi.

Leggi anche: Come cambiano i colori delle Regioni: tutta Italia in rosso o in arancione, Sardegna resta in area bianca; // 2. Draghi: “Nuove restrizioni necessarie per limitare i morti. Per i vaccini attendano tutti il proprio turno”; // 3. Dal 15 marzo scompare l’area gialla, zona rossa nazionale a Pasqua: ecco le restrizioni decise oggi dal governo nel nuovo decreto anti-Covid; // 4. La pandemia economica non ha bollettini quotidiani, ma in Italia ci sono un milione di poveri in più (di Giulio Cavalli)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Caos vaccini in Lombardia: sistema in tilt, la Regione non invia le convocazioni Caos vaccini Lombardia, Fontana commissaria Aria. Cambio ai vertici chiesto da Salvini Vaccino Astrazeneca, studio Usa: "100% di efficacia sui casi gravi"