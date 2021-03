Covid Italia, bollettino oggi 22 marzo 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 13.846

Decessi: 386

Tamponi effettuati: 169.196

Terapie intensive: +62 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 563.067

Casi totali: 3.400.877

Decessi: 105.328

Guariti: 2.732.482

Secondo il bollettino di oggi, lunedì 22 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.846 i nuovi casi, contro i 20.159 di ieri, e 386 i morti (ieri erano stati 300) su 169.196 tamponi effettuati (ieri erano stati 277.086). Sale ancora il tasso di positività che oggi è all’8,2% rispetto al 7,2 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 563.067 (-8.605). Il bilancio delle vittime ammonta a 105.328 (+386). I guariti invece sono 2.732.482 (+32.720), per un totale di 3.400.877 (+13.846) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 28.049 (+565) sono ricoverati in ospedale, 3.510 (+62) necessitano di terapia intensiva, mentre 531.508 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è l’Emilia-Romagna con 2.118 nuovi contagi, seguita dalla Lombardia con 2.105 e dal Piemonte con 1.521 nuovi casi.

