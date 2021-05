Covid, le ultime notizie di oggi 21 maggio 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia sono circa 9,5 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, venerdì 21 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 9 – Da lunedì per la prima volta Italia tutta in giallo – Oggi, venerdì 21 maggio, è il giorno della pubblicazione del consueto monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di Sanità e la conseguente ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sui colori delle Regioni. Il nuovo sistema di monitoraggio inserito nell’ultimo decreto per tre settimane verrà affiancato a quello vecchio. La grande novità è che tutta l’Italia sarà gialla da lunedì 24 maggio. Anche la Valle d’Aosta, attualmente in zona arancione, passerà a quella gialla. Dunque da lunedì prossimo tutte le regioni avranno minori restrizioni Covid rispetto al passato. Ma ci sono tante regioni che iniziano a guardare alla zona bianca. Il primo giugno passeranno in bianco Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Saranno seguite, sette giorni dopo, quindi dal 7 giugno, da Liguria, Umbria, Abruzzo e Veneto.

Ore 7,30 – VIA LIBERA UE AL CERTIFICATO VACCINALE. IN ITALIA INOCULATE 29 MILIONI DI DOSI. OK ALLA SOMMINISTRAZIONE IN FARMACIA – Permetterà di viaggiare tra i Paesi membri se vaccinati, guariti o negativi al tampone evitando la quarantena. Von der Leyen, il sistema sarà pronto a giorni. Sassoli: “Torna la libertà di circolazione”. Costa: “ad agosto via le mascherine”. Speranza firma l’ordinanza che regola la consegna nelle farmacie e autorizza le Regioni ad avvalersi di grossisti.

Il bollettino – Secondo il consueto bollettino quotidiano, in Italia si segnalano 5.741 nuovi casi di Covid-19 e 164 decessi legati alla pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 251.037 tamponi ci sono stati 69 nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre il saldo tra entrate e uscite in rianimazione è negativo (-99). Il tasso di positività sale al 2,28%. Il bollettino integrale.

Vaccino Pfizer a fascia 12-15 anni, “ok Ema il 28 maggio” – Vaccino anti covid Pfizer anche ai 12-15enni, previsto il via libera dell’Ema per il 28 maggio prossimo. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question Time alla Camera sulle iniziative per la vaccinazione dei minori contro Covid-19. “Il nostro auspicio e le informazioni di cui siamo in possesso – ha spiegato il ministro – ci portano a ritenere che il 28 maggio l’Ema darà l’ok al vaccino Pfizer anche per la fascia 12-15 anni. È un fatto molto importante quello di allargare ad altre fasce d’età le vaccinazioni” contro Covid-19.

Covid, ultime notizie – “Dl Sostegni bis: nella bozza 100 mln per attività chiuse 4 mesi” – Un fondo da 100 milioni per il 2021 per le attività chiuse, per almeno quattro mesi complessivamente, “nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto”. Lo prevede la bozza del decreto Sostegni bis atteso questa mattina in Consiglio dei ministri. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico

