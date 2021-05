Covid, come cambia il colore delle regioni: per la prima volta Italia tutta gialla

Oggi, venerdì 21 maggio, è il giorno della pubblicazione del consueto monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di Sanità e la conseguente ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sui colori delle Regioni. Il nuovo sistema di monitoraggio inserito nell’ultimo decreto per tre settimane verrà affiancato a quello vecchio.

La grande novità è che tutta l’Italia sarà gialla da lunedì 24 maggio. Anche la Valle d’Aosta, attualmente in zona arancione, passerà a quella gialla. Dunque da lunedì prossimo tutte le regioni avranno minori restrizioni Covid rispetto al passato.

Ma ci sono tante regioni che iniziano a guardare alla zona bianca. Il primo giugno passeranno in bianco Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Saranno seguite, sette giorni dopo, quindi dal 7 giugno, da Liguria, Umbria, Abruzzo e Veneto.

L’ultimo decreto ha stabilito che per entrare in zona bianca bisogna avere un’incidenza settimanale, cioè i casi per 100mila abitanti, inferiore a 50 per tre settimane consecutive. Nella zona bianca è abolito completamente il coprifuoco e in generale le attività riprendono tutte.

Il nuovo sistema di monitoraggio, che fino a metà giugno verrà affiancato a quello vecchio, prevede che se una Regione ha, in base ai due sistemi, due colori diversi prevalga quello con meno restrizioni. Se l’incidenza settimanale è superiore a 250 la Regione diventa rossa, se è tra 249 e 150 va in arancione, se tra 149 e 50 in giallo e sotto appunto in bianco. Inoltre, come segnala Repubblica, nel caso dell’arancione si osserva anche l’occupazione dei letti per decidere se la Regione deve andare in rosso (con occupazione delle terapie intensive superiore al 30% e dei reparti internistici al 40%) oppure in giallo (con i due dati sotto al 20 e sotto al 30%). L’Rt servirà come indicatore per prevede se una Regione ha un alto rischio di finire in rosso.

