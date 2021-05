COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 21 MAGGIO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 5.218

Decessi: 218

Tamponi effettuati: 269.744

Terapie intensive: -75 (51 nuovi ingressi)

Tasso di positività: 1,9%

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 291.788

Casi totali: 4.183.476

Decessi: 125.028

Guariti: 3.766.660

Il Covid in Italia: bollettino di oggi 21 maggio 2021

Il bollettino Covid di oggi, venerdì 21 maggio 2021, registra 5.218 nuovi casi di Covid-19 e 218 decessi legati alla pandemia. Come di consueto, i dati sono diffusi da Ministero della Salute e Istituto Superiore della Sanità sulla base dei dati forniti dalle Regioni.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 269.744 tamponi e 12.695 persone sono state dichiarate guarite. Il tasso di positività scende all’1,9% a fronte del 2,3% di ieri, quando erano stati segnalati 5.506 nuovi casi.

Ad oggi i positivi al Covid-19 in Italia sono 291.788. Finora, dall’inizio della pandemia, nel nostro Paese si sono registrati 4.183.476 contagi e 125.028 decessi, mentre 3.766.660 persone sono state dichiarate guarite.

Nelle ultime 24 ore – secondo il bollettino Covid di oggi – ci sono stati 51 nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre il saldo tra entrate e uscite è negativo: in rianimazione ci sono 75 pazienti in meno rispetto a ieri. Attualmente in Italia ci sono 280.394 persone in isolamento domiciliare, a fronte di 9.925 pazienti ricoverati in ospedale per Covid e 1.469 ricoverati in terapia intensiva col virus.

