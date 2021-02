Covid, le ultime notizie di oggi (19 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Preoccupa sempre più il contagio delle varianti del Covid-19 nel mondo, anche se in Italia il quadro epidemiologico sembra stabile. Ma è fondamentale accelerare le vaccinazioni, con il nostro Paese che finora ha somministrato oltre 2 milioni di vaccini, con più di un milione di persone che hanno già ricevuto la doppia dose (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 19 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 09.00 – Giappone conferma nuova variante – Una nuova mutazione è stata identificata in Giappone dalle autorità sanitarie locali: è la E484K, che riunisce alcune caratteristiche della variante inglese e di quella sudafricana. Gli esperti dell’Istituto nazionale delle malattie infettive spiegano che questa variante sarebbe stata originata all’estero, ma presenta caratteristiche differenti rispetto a quelle finora individuate in Giappone. Finora sono 91 i casi confermati della nuova variante nella zona di Kanto, nel Giappone orientale, e due in aeroporto. Il l capo di Gabinetto Katsunobu Kato ha fatto sapere in una conferenza stampa che ”potrebbe essere più contagiosa rispetto alle altre varianti e se continua a diffondersi sul territorio nazionale potrebbe causare un rapido aumento dei contagi”.

Ore 07.00 – Pfizer sperimenterà il vaccino sulle donne in gravidanza – Pfizer è pronta a sperimentare il vaccino anti-Covid sulle donne in gravidanza. L’obiettivo della compagnia farmaceutica è quello di reclutare oltre 4mila donne tra Usa, Sudamerica, Africa ed Europa. La sperimentazione del siero avverrà in questo modo: ad alcune donne sarà somministrato un vaccino, ad altre un placebo. Dopo il parto verranno a conoscenza della dose ricevuta.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Nuova mappa Ue, la Sardegna diventa arancione – Nella nuova mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) l’Umbria e le province autonome di Trento e di Bolzano rimangono le uniche aree italiane ad alta incidenza di contagi, in rosso scuro. La Sardegna tuttavia si aggiunge alla Val d’Aosta come uniche regioni arancioni.

Israele: “Nessun obbligo di vaccinazione” – “Non c’è e non ci sarà in futuro l’obbligo di vaccinazione in Israele. Non ci saranno sanzioni personali per chi non si vaccina”. Lo ha detto il ministro della sanità Yuli Edelstein ammonendo tuttavia che rischiano il carcere tutti quelli che tenteranno di falsificare il Green Pass, la certificazione che testimonia la doppia immunizzazione.

Zaia: “Arrivata oggi un’offerta per AstraZeneca” – “Stamani il dottor Flor ha ricevuto una disponibilità per AstraZeneca”. Lo ha rivelato ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia. “Anche il collega Bonaccini – ha aggiunto – ha mostrato che era arrivata una proposta dalla Croazia. Non è colpa nostra se ci chiamano”, ha concluso. Già due giorni fa Zaia aveva detto che gli erano state offerte altri dosi di vaccino “dell’azienda Pfizer”.

Gimbe: “Arrivate solo un terzo delle dosi dei vaccini” – “Sono arrivate infatti solo un terzo delle dosi attese nel primo trimestre”, nell’ultima settimana “frenano le somministrazioni” e solo 6 over 80 su 100 hanno avuto almeno una dose di vaccino. A evidenziarlo è un nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Nel dettaglio, al 17 febbraio sono state consegnate alle Regioni 4,07 milioni di dosi, pari al 31,8 per cento dei 12,8 milioni attesi per il primo trimestre 2021.

La Valle d’Aosta verso la zona bianca: domani la decisione del Ministero – La Valle d’Aosta ha i numeri teorici per entrare in zona bianca tra contagi, pressione sanitaria e terapie intensive: la decisione definitiva – che tiene conto anche di altri parametri – sarà presa dal ministro della Salute, Roberto Speranza. La piccola regione alpina per la terza settimana consecutiva ha meno di 50 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti. I ricoverati in ospedale sono 8, di cui solo 2 in terapia intensiva. Con il passaggio in zona bianca decadrebbero divieti e chiusure (palestre, cinema, teatri) oltre che l’efficacia del Dpcm che blocca lo sci amatoriale fino al 5 marzo.

Vaticano: Chi non vuole vaccino rischia licenziamento – La vaccinazione contro il Covid è su base volontaria in Vaticano ma la Santa Sede prevede per chi si rifiuta, “conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro”. Lo prevede un decreto in materia di emergenza sanitaria pubblica dell’8 febbraio 2021, a firma del presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, il cardinale Giuseppe Bertello. All’articolo 6, comma due, si legge che “il lavoratore che senza comprovate ragioni di salute rifiuti di sottoporvisi (agli accertamenti sanitari preventivi o a una profilassi che preveda la somministrazione di un vaccino “a tutela della salute dei cittadini, dei residenti, dei lavoratori e della comunità di lavoro”, ndr) e’ soggetto” alle responsabilità e conseguenze previste dal Rescritto Ex Audientia SS.MI”.

Lopalco: “Il lockdown nel weekend è un’opzione intelligente” – “Il lockdown per i weekend è un’idea che ci trova favorevoli. Se il governo va in questa direzione sicuramente è una opzione abbastanza intelligente”. A dichiararlo è l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco in un’intervista sulla tv Tele Rama. “La zona gialla, dopo qualche settimana fa impennare i casi, la zona rossa li riduce. Questo lo abbiamo imparato dalla prima ondata: quello che dobbiamo fare adesso è trovare un sistema che permetta un controllo del virus, senza ammazzare l’economia. Quindi, l’idea di trovare delle soluzioni che possano, in qualche maniera, far capire al cittadino che deve diminuire drasticamente quelli che sono i contatti sociali e, quindi, le occasioni di contagio”.

