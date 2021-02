Covid Italia, bollettino oggi 19 febbraio 2021: morti, contagi, guariti

Nuovi casi: 15.479

Decessi: 353

Tamponi effettuati: 297.128

Terapie intensive: +14

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 382.448

Casi totali: 2.743.867

Decessi: 95.235

Guariti: 2.303.199

Secondo il bollettino di oggi, venerdì 19 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 15.479 i nuovi casi, contro i 13.762 di ieri, e 353 i morti (ieri erano stati 347), a fronte di 297.128 tamponi effettuati (ieri erano stati 288.458). Il tasso di positività è pari al 5,2 per cento, in aumento rispetto al 4,8 registrato nella giornata di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 382.448. Il bilancio delle vittime ammonta a 95.235 decessi. I guariti invece sono 2.303.199, per un totale di 2.743.867 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 17.831 sono ricoverati in ospedale, 2.059 (+14) necessitano di terapia intensiva, mentre 362.558 si trovano in isolamento domiciliare.

