COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – È atteso per la settimana prossima il nuovo decreto anti-Covid, che dovrebbe entrare in vigore dal 24 maggio. Intanto, in Italia sono più di 8 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, sabato 15 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 8.30 – Riaprono le piscine – Nelle regioni in zona gialla da sabato 15 maggio potranno riaprire tutte le piscine pubbliche e private all’aperto. Le palestre, invece, potranno ricominciare a lavorare a partire dal primo giugno. In tutti i luoghi dove si pratica sport, quindi anche nelle piscine, i gestori dovranno mantenere l’elenco dei clienti per 14 giorni. Gli ingressi dovranno essere tutti registrati e gli spazi dovranno essere riorganizzati per mantenere il distanziamento interpersonale di due metri. Durante l’attività fisica in piscina la distanza interpersonale dovrà essere di sette metri quadri. Al di fuori della vasca bisogna assicurare una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone.

Ore 7.20 – In Brasile 2.211 nuovi decessi e 85mila casi contagio – Il Brasile ha registrato 2.211 nuovi decessi e 85.536 infezioni da Covid-19 nelle ultime 24 ore, il più alto numero di casi di contagio di questa settimana. Lo ha reso noto ieri il Ministero della Salute. Sono già 432.628 le vittime complessive, mentre nel Paese sono state contagiate 15.519.525 milioni di persone, da quando è stato certificato il primo caso, il 26 febbraio 2020. I dati delle ultime settimane mostrano che i decessi sono diminuiti lentamente, ma le infezioni sono aumentate di nuovo.

Ore 7.00 – Canada: si dimette il capo della campagna vaccinale – Il maggiore generale Dany Fortin, ex comandante della missione Nato in Iraq incaricato di coordinare la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Canada, ha lasciato il suo posto all’Agenzia per la sanità pubblica “in attesa dei risultati di un’indagine militare”. Lo ha fatto sapere il Dipartimento della Difesa Nazionale senza fornire ulteriori dettagli. Fortin e’ stato nominato lo scorso novembre dal primo ministro Justin Trudeau per coordinare la logistica della piu’ grande campagna di vaccinazione nella storia canadese. L’esercito è stato scosso negli ultimi mesi da una serie di indagini su ufficiali di alto rango accusati di molestie sessuali all’interno delle forze armate.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Speranza: “Da domenica stop quarantena da Paesi Ue” – Da domenica niente quarantena per chi rientra in Italia da Paesi Ue. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che prevede l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Shengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, superando il vigente sistema di mini quarantena. Nella stessa ordinanza sono, invece, prorogate le misure restrittive relative al Brasile. Con altra ordinanza si rafforzano i voli Covid tested, estendendone la sperimentazione agli aeroporti di Venezia e Napoli, oltre a Milano e Roma e ampliando i Paesi di provenienza a Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti, oltre agli Stati Uniti. Le ordinanze sono vigenti da domenica 16 maggio.

Rt scende a 0.86 – Torna a calare leggermente, dopo tre settimane di aumento, l’indice Rt in Italia. Nell’ultima settimana di monitoraggio si attesta a 0,86, contro lo 0,89 della scorsa settimana. E’ quanto emerge dalla riunione della cabina di regia ministero-Iss-Regioni per la valutazione dei dati. Anche l’incidenza risulta in calo, tornata sotto quota 100 casi per centomila abitanti per la prima volta dallo scorso ottobre.

In India 4.000 morti per terzo giorno consecutivo – Per il terzo giorno consecutivo, l’India ha registrato 4.000 decessi legati al Coronavirus. In lieve calo i contagi, che nelle ultime 24 ore sono stati 343.144.

Usa: nuove raccomandazioni Cdc, no mascherine per vaccinati – I pienamente vaccinati negli Stati Uniti non dovranno più indossare le mascherine o rispettare il distanziamento sociale, all’aperto e al chiuso. Lo prevedono le nuove linee guida dei Centers for Disease and Prevention, Cdc, segnalando una svolta nella lotta contro il Coronavirus. Attualmente oltre il 35 per cento degli americani è pienamente vaccinato.

Vaccini Brasile, inchiesta: Bolsonaro ritardò acquisto da Pfizer – In Brasile l’ex segretario alle Comunicazioni, Fabio Wajngarten, ha affermato che il governo del presidente Jair Bolsonaro nel 2020 decise di rinviare di due mesi l’acquisto di vaccini dal laboratorio americano Pfizer: la dichiarazione è stata resa ieri durante un’audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta (Cpi), costituitasi al Congresso di Brasilia per appurare eventuali omissioni nella gestione della pandemia di coronavirus da parte dell’esecutivo. In base alla ricostruzione dei fatti, Pfizer avrebbe offerto 70 milioni di dosi tra agosto e settembre dello scorso anno, ma il governo avrebbe risposto alla proposta solo il 9 novembre 2020. Secondo le opposizioni, che controllano la Cpi, la testimonianza di Wajngarten “compromette” Bolsonaro, il quale potrebbe aver commesso un “reato di responsabilità” non avendo adempiuto al suo obbligo di garantire la salute della popolazione.

Gimbe: “Meglio conservare zone a colori con modifiche” – Meglio conservare l’attuale sistema dei colori per indicare le zone in cui il virus SarsCoV2 circola maggiormente: è il parere della Fondazione Gimbe, secondo la quale è opportuno pensare a nuovi criteri, ma una revisione integrale del sistema rischia di “avvitarsi in sterili tecnicismi”. Per il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, “la verosimile ripresa della circolazione del virus in un’Italia quasi tutta gialla richiede una revisione dell’algoritmo delle Regioni ‘a colori’, come già proposto dalle Regioni”.

