COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – La campagna vaccinale in Italia ha portato finora all’immunizzazione del 25 per cento della popolazione (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Intanto più di un milione di cittadini europei hanno già ricevuto il certificato digitale “verde”. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, sabato 12 giugno, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

COVID: LA GIORNATA DI IERI

Ema: “Dosi J&J contaminate in Usa non destinate a Ue” – “Le autorità dell’Ue sono a conoscenza del fatto che un lotto del principio attivo per il vaccino Janssen (il monodose Johnson & Johnson, ndr) è stato contaminato con materiali per un altro vaccino fabbricato nello stesso sito”, ma “il lotto in questione non era destinato al mercato dell’Ue”. Lo scrive in un nota l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali. “La contaminazione – precisa l’Agenzia – è avvenuta in un sito di produzione del principio attivo nel Maryland, negli Stati Uniti, di proprietà di Emergent Biosolutions”. “Sulla base delle informazioni disponibili – si legge nella nota – i lotti del vaccino distribuiti nell’Ue non sono interessati dalla contaminazione incrociata”, ma “a scopo precauzionale e per salvaguardare la qualità dei vaccini, le autorità di vigilanza hanno raccomandato di non rilasciare lotti di vaccini contenenti il ​​principio attivo realizzati all’incirca nello stesso momento in cui si è verificata la contaminazione”. “Le autorità dell’Ue stanno facendo tutto il possibile per salvaguardare le forniture e mitigare gli effetti di eventuali ritardi nella consegna di questo vaccino”, ha concluso l’Ema.

Iss: bozza, rischio moderato Sardegna, basso nel resto d’Italia – Tutte le Regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso tranne una, la Sardegna, a rischio moderato. E’ quando emerge dai dati contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale sull’andamento dei casi di Covid, ora all’esame della cabina di regia.

Astrazeneca, la 18enne morta dopo il vaccino soffriva di piastrinopenia autoimmune – Camilla Canepa, la ragazza di 18 anni morta dopo la vaccinazione volontaria con AstraZeneca, secondo quanto appreso soffriva di piastrinopenia autoimmune familiare e assumeva una doppia terapia ormonale. Gli investigatori vogliono capire se le due patologie fossero state indicate nella scheda consegnata prima della somministrazione del vaccino, il 25 maggio. Tra i documenti che stanno acquisendo i militari anche le relazioni dei dirigenti medici del San Martino Pelosi e Brunetti. Martedì verrà dato l’incarico ai medici legali Luca Tatjana e Franco Piovella.

Rt Italia stabile a 0,68 – Resta stabile l’indice di contagio Rt in Italia, che si attesta a 0,68 dopo quattro settimane consecutive di calo. E’ quanto emerge dall’analisi della Cabina di regia riunita questa mattina. L’incidenza nazionale è a 25 casi per centomila abitanti.

G7: impegno per donare un miliardo di vaccini ai Paesi poveri – I Paesi del G7 si impegneranno a donare un miliardo di dosi del vaccino contro il Covid-19 ai Paesi poveri. Lo annuncia la presidenza britannica del summit. Al mezzo miliardo di dosi del siero Pfizer/BioNTech già promesse dagli Stati Uniti, si aggiungeranno 100 milioni di dosi in eccesso provenienti dal Regno Unito. I Paesi del G7, spiega Londra, acquisteranno dosi da distribuire alle nazioni in via di sviluppo o doneranno quelle in eccesso. Il G7 intende inoltre “presentare un piano per espandere la produzione di vaccini per raggiungere questo obiettivo”, ha continuato.

