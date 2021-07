COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Continua in tutto il mondo la campagna di vaccinazione anti-Covid: sono state raggiunti i tre miliardi di dosi somministrate a livello globale. In Italia invece il 335 per cento della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 1 luglio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Ore 9,00 – Studio, cani e gatti contagiati dai loro padroni – I pazienti Covid con cani o gatti in casa potrebbero contagiare i propri amici a quattro zampe. È quanto emerge da uno studio condotto dall’Università di Utrecht su 310 animali domestici in 196 famiglie nei Paesi Bassi dove almeno un componente era stato contagiato dal nuovo Coronavirus. I tamponi eseguiti su sei gatti e sette cani hanno dato esito positivo, mentre 54 presentavano anti-corpi contro il virus. “Se hai il Covid dovresti evitare il contatto con il tuo cane o il tuo gatto proprio come fai con gli esseri umani”, ha spiegato Els Broens, ricercatrice coinvolta nello studio. La preoccupazione maggiore non è per la salute degli animali, quasi tutti erano asintomatici o presentavano sintomi lievi, ma per il rischio che cani e gatti possano fungere da incubatore del virus e diffonderlo tra altre persone. Quanto al rischio che gli animali domestici possano contagiare i propri padroni la ricerca non offre certezze. “Non possiamo dire che il rischio sia zero ma al momento la pandemia è ancora alimentata dalle infezioni tra esseri umani”, ha spiegato Broens.

Ore 08,30 – Vaccini, risultati definitivi per CureVac: efficace solo al 48% – Il vaccino sperimentale anti-Covid della società tedesca CureVac è efficace solo al 48%: sono questi i risultati clinici definitivi della tornata di test effettuati sul siero, che ne confermano la bassa efficacia, inferiore al 50% necessario per chiederne l’autorizzazione alla somministrazione.

Ore 07,30 – Discoteche, Sileri: “Per ora ok accesso anche solo con la prima dose” – Il sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri è convinto che una sola dose di vaccino anti-Covid possa essere “sufficiente” per accedere in discoteca. “Al momento credo che la singola dose possa essere sufficiente, aspetterei il prossimo monitoraggio della variante Delta e vedrei qual è la prevalenza”, ha detto Sileri ai microfoni di Tg Zero su Radio Capital. “È chiaro che se si passa dal 20% al 40% con una risalita dei casi, allora bisogna agire tempestivamente”.

Ore 07,00 – Entra in vigore il Green pass – Da oggi, giovedì 1 luglio 2021, entra in vigore il cosiddetto Green pass, il certificato verde per viaggiare da e in tutti i Paesi dell’Unione Europea, partecipare a eventi e per accedere alle residenze sanitarie assistite o ad altre strutture sanitarie. È possibile scaricare il pass in maniera autonoma da varie piattaforme digitali o richiederlo ai medici di famiglia e in farmacia. Qui tutte le notizie su come ottenere il certificato. Milioni di italiani sono già in possesso del pass, ma varie categorie rischiano di dover aspettare ancora a lungo. Intanto, il Governo valuta una modifica della misura.

COVID, ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Ue, via libera a cinque terapie contro il Covid entro ottobre – Nuove terapie presto potrebbero essere disponibili per il trattamento dei pazienti affetti da Covid in tutta l’Ue. Lo ha reso noto la Commissione europea con la pubblicazione di un portafogli di cinque farmaci. Quattro di queste terapie si basano sugli anticorpi monoclonali e sono ancora in fase di revisione continua da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) che deve dare il suo ok prima che i farmaci vengano distribuiti. Il quinto farmaco è un immunosoppressore che è già autorizzato per l’immissione nel mercato per il trattamento di altre patologie, ma è attesa l’estensione dell’autorizzazione per il trattamento del Covid. I cinque prodotti potrebbero ricevere il via libera entro ottobre. Entro la stessa data, la Commissione elaborerà un portafoglio di almeno 10 potenziali terapie.

Putin: “Vaccinazione unica strada, io ho fatto Sputnik V” – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di aver fatto il vaccino Sputnik V contro la Covid-19. Intervenuto nel corso della consueta “linea diretta” con i cittadini, Putin ha ribadito: “La vaccinazione è l’unica via per uscire dalla pandemia: spero che i pregiudizi sui vaccini in Russia spariscano presto e che la campagna vaccinale proceda”. Al tempo, il capo di Stato non aveva rivelato quale vaccino avesse scelto, ufficialmente per non suggerire l’idea che uno fosse migliore di un altro. Anche il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, aveva respinto in conferenza stampa le domande sulla questione. Intanto, secondo il Centro di crisi anti-Coronavirus, citato dall’agenzia TASS, nelle ultime 24 ore in Russia sono stati segnalati altri 21.042 casi di Covid-19, portando il totale a 5.514.599. Il bilancio delle vittime è invece arrivato a 135.214, a causa di ulteriori 669 decessi, un nuovo record dall’inizio della pandemia.

Variante Delta, Vaia (Spallazani): “Non terrorizzi, siamo al lavoro per sequenziarla” – “La variante Delta, repetita iuvant, non deve terrorizzare le persone. Lavoriamo per isolarla e sequenziarla”. La rassicurazione arriva direttamente su Facebook da Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma. “Gli italiani si stanno comportando benissimo rispetto alla campagna di vaccinazione, anche i giovani. Ma mi preoccupano gli eccessivi egoismi che andrebbero messi da parte in questa fase delicata e decisiva. Il nemico è alle corde. Si aspetta il colpo del knock down, non lasciamolo riprendere!”, ha concluso.