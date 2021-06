Green Pass, Draghi firma il decreto: cos’è e e come si ottiene

Nel pomeriggio di giovedì 17 giugno il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali (meglio noto come Green Pass): di seguito viene spiegato cos’è e come si ottiene.

La Certificazione verde digitale, o Green Pass, faciliterà la partecipazione ad eventi pubblici, l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale.

Inoltre, come informa Palazzo Chigi, con il decreto si “realizzano le condizioni per l’operatività del Regolamento Ue sul ‘Green Pass’, che dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione. In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido”.

Cos’è e chi può richiederlo

Il Green Pass altro non è che una certificazione autenticata con un codice digitale, che si potrà avere sia in formato digitale, scaricandolo su uno smartphone, tablet o pc, sia in formato cartaceo.

Ma chi può richiederlo? La Certificazione verde digitale potrà essere richiesta da chi si è vaccinato contro il Covid-19, dalle persone che hanno avuto il virus e hanno un attestato di avvenuta guarigione e da coloro che hanno effettuato un tampone antigienico o molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti alla richiesta.

Le tre tipologie di certificato, rilasciati dalla Piattaforma nazionale, riporteranno tutti i seguenti dati: cognome e nome, data di nascita, malattia o agente bersaglio: Covid, struttura che ha rilasciato il certificato e identificativo univoco del certificato.

Come si ottiene il Green Pass

Ci sono diversi modi per ottenere il Green Pass. Attraverso il sito dgc.gov.it, operativo dal 17 giugno, e sul quale “tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno”, tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico o attraverso le app Immuni e Io. Per richiedere il Green Pass in formato digitale è necessario avere lo Spid o Cie.

In alternativa, il Certificato verde potrà essere richiesto dal proprio medico di base, o pediatra, o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00, mentre, come rende noto la presidenza del Consiglio dei ministri, i cittadini “già dai prossimi giorni potranno ricevere notifiche via email o sms”.

