Covid, le ultime notizie di oggi (1 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Prosegue la campagna di vaccinazione seppur tra numerose difficoltà e da oggi l’Italia tornerà a essere quasi tutta gialla, ad eccezione di cinque regioni che saranno in fascia arancione. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, lunedì 1 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale:

 

LA DIRETTA – COVID ULTIME NOTIZIE

Ore 07.00 – Vaccino, Von der Leyen: “9 milioni di dosi in più da AstraZeneca” – “Passi avanti sui vaccini. AstraZeneca consegnerà 9 milioni di dosi in più nel primo trimestre (40 milioni in totale) rispetto all’offerta delle ultime settimane e inizierà le consegne una settimana prima del previsto”, twitta la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. “L’azienda amplierà anche la sua capacità produttiva in Europa”.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Tornano gli assembramenti. Speranza avverte: “Zona gialla non è scampato pericolo”. Capannelli di giovai e multe da Milano a Napoli, da Roma a Bologna. Da domani solo cinque regioni ancora in arancione. “Zona gialla non significa scampato pericolo. Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, entrando questa mattina al Ministero.

Il bollettino di oggi – Sono 11.252 i nuovi casi, contro i 12.715 di ieri, e 237 i morti (ieri erano stati 421), a fronte di 213.364 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 298.010). Il tasso di positività è del 5,3 per cento (ieri 4,3 per cento). I dati completi

Iss: 50mila morti in seconda ondata, 1 su 5 in Lombardia – Sono 50mila i decessi per Covid in Italia durante la seconda ondata dell’epidemia. Secondo il rapporto Iss sulle caratteristiche dei pazienti deceduti, aggiornato al 27 gennaio, da ottobre le vittime del virus sono 49.274: superato ampiamente il bilancio della prima ondata, da marzo a maggio 2020, quando i decessi furono 34.278. Nella fase intermedia, quella estiva da giugno a settembre, i morti sono stati invece 1.837. Tra prima e seconda ondata, si evince dal report, si è modificata la distribuzione regionale: se nella prima fase, che ha travolto prevalentemente il Nord, in Lombardia si contavano addirittura il 47,7% delle vittime totali, in questa seconda la percentuale scende al 19,7, una su cinque. Seguono il Veneto, con il 13,2% dei decessi, l’Emilia Romagna con il 9,7%, il Piemonte con l’8% e il Lazio con il 7,6%. Quanto alle caratteristiche dei deceduti, l’età media dei è 81 anni. Le donne decedute sono 37.295 (43,7%). L’età mediana dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 è più alta di oltre 30 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione. L’età media dei decessi settimanali è andata sostanzialmente aumentando fino agli 85 anni (1 settimana di luglio) per poi calare leggermente.

Vaccini, quasi 560mila richiami somministrati in Italia – Sono 558.668 le seconde dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora in Italia, su un totale di 1.895.483 somministrazioni eseguite. Lo rende noto l’ultimo report della Presidenza del Consiglio dei ministri. A livello nazionale sono state somministrate l’81,5 per cento delle dosi consegnate. Oggi arriveranno 66 mila dosi del vaccino Moderna, che da domani saranno disponibili presso le regioni.

Usa, 26 milioni di casi: raddoppiati in 2 mesi – Raddoppiati in due mesi i casi di Covid-19 negli Usa, oggi sopra i 26 milioni di positivi. L’andamento dei contagi è stato particolarmente veloce nelle ultime settimane: per arrivare a 13 milioni ci vollero 311 giorni, la soglia fu toccata il 27 novembre. Il raddoppio è arrivato in meno di due mesi. Sono 26.032.572 i positivi al coronavirus dall’inizio della pandemia. I morti sono 438.708.

