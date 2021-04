Lite Galli-Bonaccini in tv, l’infettivologo perde le staffe: “Si vergogni” | VIDEO

Scontro tra Galli e Bonaccini in tv, l’infettivologo: “Si vergogni” | VIDEO

Durissimo scontro in tv tra l’infettivologo Massimo Galli e il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: il faccia a faccia è avvenuto nel corso del programma Cartabianca, in onda su Raitre nella serata di martedì 27 aprile.

I due protagonisti si sono confrontati sui vaccini e sull’allentamento delle misure anti-Covid con il responsabile di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano che ha bocciato la decisione del governo di reintrodurre la zona gialla e favorire la riapertura di alcune attività.

“Nel momento in cui altri Paesi chiudono, noi riapriamo. I dati parlano chiaro. I calcoli non sono stati fatti su base scientifica. Non facciamo gli ipocriti. Diciamo le cose vere, non quelle che fanno comodo. Diciamo chiaramente che si è disponibili a vedere qualche centinaio o qualche migliaio di morti in più, e che dobbiamo provare a tenere in piedi le attività economiche e va bene così” ha dichiarato Galli.

“Non c’è bisogno che lei si arrabbi” ha replicato Bonaccini. “Perché è così nervoso, io non l’ho mica attaccata” ha ribadito il governatore dell’Emilia-Romagna.

“Si vergogni lei sta utilizzando delle piccole armi. Cerchi di dire le cose che sono vere, non quelle che fanno comodo a questo e quel politico” ha quindi risposto l’infettivologo.

“Io non so di cosa mi dovrei vergognare perché ho detto una cosa senza criticare nessuno” è stata la replica di Bonaccini con la conduttrice Bianca Berlinguer che ha cercato a fatica di riportare la calma in studio.

