Come cambia il colore delle regioni: Sicilia e Sardegna verso il giallo. Valle d’Aosta in bilico

Rosso, arancione, giallo: il cambio di colore delle Regioni di oggi

Nella giornata di oggi, venerdì 14 maggio, è atteso il consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia Iss e ministero della Salute, che determinerà il nuovo colore delle Regioni a partire da lunedì 17 maggio. L’Italia è ormai quasi del tutto in fascia gialla: le uniche eccezioni sono Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna che si trovano in arancione. Col monitoraggio di oggi, le due isole dovrebbero quasi sicuramente tornare in giallo, mentre è più incerta la situazione della Valle d’Aosta.

Sicilia e Sardegna verso il giallo

Per quanto riguarda la Sicilia, tutti gli indicatori segnano ormai il “giallo”, con la ripartenza prevista il 17 maggio, in concomitanza con l’avvio della stagione balneare, stabilito dall’ordinanza di qualche giorno fa del governatore Nello Musumeci. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, nella settimana dal 5 all’11 maggio nell’isola risulta in calo l’indicatore relativo ai “casi attualmente positivi per 100.000 abitanti” (455, -14,2%) e sono in diminuzione i nuovi casi”.

Anche la Sardegna passerà quasi sicuramente dalla zona arancione alla zona gialla. I dati dell’isola vedono in calo contagi e tasso di positività. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati infatti rilevati 72 nuovi casi su 4.677 tamponi eseguiti, per un tasso di positività che scende dall’1,9 per cento all’1,5 per cento.

Cambio colore delle Regioni: Valle d’Aosta in bilico

Più incerta la situazione della Valle d’Aosta, in bilico tra il passaggio in zona gialla e il mantenimento della zona arancione. Il presidente della Regione Erik Lavevaz ha inviato una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza chiedendo l’inserimento in zona gialla, sottolineando “l’indice Rt della Valle d’Aosta che è sotto la soglia dell’1 da oltre un mese; l’incidenza dei nuovi casi positivi che è intorno a 150 su 100.000 abitanti; gli indici ospedalieri che sono molto buoni”. Ma sembra che la Regione dovrà attendere il monitoraggio del 21 maggio per scalare definitivamente nella fascia con minori limitazioni.

Le altre Regioni

Le altre Regioni dovrebbero mantenersi tutte in fascia gialle anche per la prossima settimana. Per quanto riguarda la possibilità di passare nell’agognata “zona bianca” (quella con le minori restrizioni) potrebbero vedere questo obiettivo all’orizzonte Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Anche il il governatore ligure Giovanni Toti: ha parlato di questa possibilità: “Con 50 casi su 100 mila abitanti a settimana, Genova ha un’incidenza da zona bianca e anche la Liguria ci va vicino, con 62 casi”, ha detto il presidente della Regione. Ma occorrerà probabilmente qualche altra settimana affinché gli esperti della cabina di regia diano il via libera.

Come può cambiare il colore delle Regioni

Abruzzo resta giallo

Basilicata resta gialla

Provincia autonoma Bolzano resta gialla

Calabria resta gialla

Campania resta gialla

Emilia-Romagna resta gialla

Friuli-Venezia Giulia resta giallo

Lazio resta giallo

Liguria resta gialla

Lombardia resta gialla

Marche restano gialle

Molise resta giallo

Piemonte resta giallo

Puglia resta gialla

Sardegna da arancione a gialla

Sicilia da arancione a gialla

Toscana resta gialla

Provincia autonoma Trento resta gialla

Umbria resta gialla

Valle d’Aosta resta arancione

Veneto resta giallo

