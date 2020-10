Covid, Pregliasco: “Sesso rischioso anche per coppie stabili, i baci sono rischiosissimi”

Covid, Pregliasco: “Sesso? Invito a drammatica astinenza in questo momento”

Fabrizio Pregliasco, direttore sanitaroio IRCCS dell’ospedale Galeazzi di Milano, è stato ospite a Un giorno da Pecora su RaiRadio1 e ha spiegato come affrontare il sesso durante la pandemia dettata dal Covid-19. In Olanda, ad esempio, si invitano i cittadini a trovare un partner stabile anche se, come ha ammesso lo stesso Pregliasco, “anche il nostro famigliare può essere asintomatico”. Di conseguenza, “un’attività sessuale ha un certo rischio e le ‘variazioni sul tema’ possono essere impegnative”. Persino i baci, secondo il virologo, sono rischiosissimi. “Tutte le variazioni sono assolutamente a rischio di contatto”.

Pregliasco poi conclude con una considerazione: “L’invito purtroppo è a quella che potrebbe esser drammaticamente un’astinenza, per non dire ad attività onanistiche come unica alternativa”.

