Il virologo Pregliasco: “Mi arrivano minacce di morte perché invito a prudenza”

“I leoni di tastiera mi insultano in modo brutale, mi accusano di far parte di qualche complotto, di esser venduto, mi arrivano anche minacce di morte”. A dirlo parlando a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e Presidente Anpas. L’esperto dice di essere stato vittima di minacce “specie con quello che sto dicendo adesso: attenzione a fare la movida e occhio che il virus sta circolando”, spiega, e annuncia che presenterà una denuncia. “Mi dicono che voglio distruggere l’economia, che rovino la vita della gente sulla base di nulla, solo perché invito alla cautela, a non abbassare la guardia”, ha spiegato Pregliasco, che dice di non avere timore. “Non ho paura. Comprendo la tensione e le difficoltà del momento. Poi c’è chi esprime i suoi timori in modo incongruo e fuori luogo”.

Solidarietà al virologo è arrivata dal governatore lombardo, Attilio Fontana. “Apprendo con dispiacere che non solo politici, ma perfino bravi e competenti medici come il professor Fabrizio Pregliasco, sono oggetto di minacce, anche di morte. La colpa che gli viene rivolta è quella di dare una corretta informazione su ciò che è avvenuto in Lombardia e di chiedere ai cittadini comportamenti responsabili. Esprimo la mia più sincera e profonda solidarietà al professore e mi auguro che i responsabili vengano individuati e fermati”, ha detto il presidente. “Il mio auspicio è che istituzioni, politica e media possano lavorare senza pressioni per contribuire alla creazione di un clima di serenità di cui hanno bisogno soprattutto i cittadini, ancor più quelli lombardi, colpiti in maniera violentissima dalla pandemia”, sottolineando che le minacce “come quelle rivolte al professor Pregliasco vanno nella direzione opposta e avvelenano il clima”.

