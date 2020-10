Morta la critica d’arte Lea Vergine: era ricoverata per Covid al S. Raffaele

È morta in seguito alle complicazioni dovute al Covid la critica d’arte Lea Vergine: la donna, 82enne, è deceduta all’ospedale San Raffaele di Milano il giorno successivo al marito Enzo Mari, noto designer, anche lui ricoverato dopo aver contratto il Coronavirus. Nata a Napoli il 5 marzo 1936, Lea Vergine, al secolo Lea Buoncristiano, è stata una delle figure principali dell’arte dell’ultimo mezzo secolo. Nella sua lunga carriera, ha curato e organizzato numerose mostre e collaborato con alcuni dei principali quotidiani italiani, tra cui il Corriere della Sera e Il Manifesto, pubblicando anche diversi saggi sull’arte contemporanea.

Lea Vergine ed Enzo Mari erano sposati dal 1978. I due si erano conosciuti a Napoli, ma, essendo entrambi coniugati, vennero accusati di concubinaggio e furono costretti a lasciare la città partenopea per trasferirsi a Milano. Tra le sue pubblicazioni più importanti, Il corpo come linguaggio, dove analizzava la nascita della body art, e L’altra metà dell’avanguardia 1910-1940. Pittrici e scultrici nei movimenti delle avanguardie storiche in cui sottolineava l’importante contributo che le donne avevano dato ai principali movimenti del Novecento.

Leggi anche: 1. La Lombardia chiede il coprifuoco / 2. Ats Milano: “Non riusciamo più a tracciare i contagi” / 3. Covid, in Lombardia e Campania più del 10% di tamponi positivi

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Lombardia, i numeri che hanno deciso il coprifuoco: "600 persone in rianimazione entro fine mese" Il grande flop di Immuni: ecco dove si inceppa il tracciamento e i contagiati circolano indisturbati “Ci sono più casi solo perché facciamo più tamponi”. Non è proprio così, positivi quadruplicati