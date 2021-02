Covid, Massimo Galli: “Tentato dal lockdown personale e dal restare in silenzio”

“Sono stato tentato di fare il mio personalissimo lockdown e di rimanere in silenzio per 2-3 settimane” lo ha dichiarato il virologo Massimo Galli a proposito delle polemiche sull’onnipresenza degli esperti in tv durante la pandemia di Covid.

Ospite di Otto e Mezzo, Galli, direttore/responsabile del reparto Malattie Infettive all’Ospedale Luigi Sacco di Milano, a chi lo accusa di essere sempre sul piccolo schermo ha risposto: “Declino i quattro quinti delle richieste, pare che tutti abbiate bisogno di riempire i palinsesti e insistiate per avere determinate voci, alcuni per fare corrida e altri per fare informazione seria”.

“Sono stato tentato di fare il mio personalissimo lockdown e di rimanere in silenzio per 2-3 settimane. Però il punto è che in questo momento siamo in una congiuntura particolarmente seria e preoccupante” ha poi aggiunto il virologo.

Sulle polemiche scaturite dalle sue dichiarazioni in cui chiedeva il lockdown dicendo di aver il reparto invaso dalle varianti Covid, circostanza smentita dal suo stesso ospedale, Galli ha affermato: “Credo di essere sempre stato coerente nelle posizioni che ho portato, molte cose che ho preconizzato si sono avverate. Stiamo attenti in questo momento, questo vi posso dire”.

La lotta al Covid passa inevitabilmente dalla campagna di vaccinazione, ma Galli avverte: “Se quello che è stato programmato con tutta l’Europa non si verifica, siamo in un grosso guaio”.

Il virologo quindi spiega: “Se vaccini molto e rapidamente riesci a bloccare la trasmissione del virus. Se vaccini in maniera troppo diluita nel tempo non ottieni l’effetto di contenimento complessivo del virus e consenti la circolazione di varianti. Tra un anno potremmo vedere la prospettiva rosea ed esserne fuori. Dobbiamo tener duro”.

Leggi anche: 1. Covid, Massimo Galli ospite di due trasmissioni contemporaneamente: “Non aveva detto che non sarebbe andato più in tv?” / 2. Renzi si dilunga troppo a Cartabianca e Galli sbotta in tv: “Sono al lavoro dalle 6 e devo sentire questa sequela di luoghi comuni” | VIDEO / 3. Nuovo scontro tra Galli e Porro in diretta: “Poveraccio, energumeno”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Il dramma dei tirocinanti precari in Calabria: 7mila famiglie costrette a campare con 500euro al mese A Camogli frana il cimitero: le bare finiscono in mare | FOTO "Quella centrale a biogas è illegale”: la storia di Valmadonna nel Piemonte che resiste in nome dell’ambiente