Covid, Massimo Galli ospite di due trasmissioni contemporaneamente

Nella serata di martedì 24 novembre, l’infettivologo Massimo Galli è stato ospite di due trasmissioni andate in onda contemporaneamente per parlare di Covid: un dettaglio che non è sfuggito al web dove il medico, direttore/responsabile del reparto Malattie Infettive all’Ospedale Luigi Sacco di Milano, è stato ferocemente criticato. Tutto è avvenuto intorno alle 22 quando Galli è apparso in video sia a Cartabianca, in onda su Rai 3, che a Fuori dal Coro su Rete 4. Nel programma condotto da Bianca Berlinguer, il medico è apparso in giacca e cravatta e in collegamento da casa, mentre nella trasmissione di Mario Giordano Galli si è collegato dal suo ufficio e indossava il camice, segno che quest’ultimo intervento fosse registrato.

Galli, che in entrambe le trasmissioni ha affrontato più o meno gli stessi argomenti, dall’eventuale riapertura delle scuole all’arrivo di un vaccino anti-Covid, è stato criticato dal web per alcune sue vecchie dichiarazioni in cui aveva sottolineato l’opportunità di non partecipare più a trasmissioni televisive per un po’ di tempo. Il 2 novembre scorso, infatti, il medico aveva scritto sul suo profilo Twitter: “Dovrò declinare gli inviti a partecipare a trasmissioni televisive per almeno una settimana, da lunedì 2 novembre in poi. La situazione non mi lascia più margini di tempo e ho una quantità di cose urgenti di cui dovermi occupare”.

Tra coloro che hanno commentato e criticato il caso di ubiquità anche il conduttore di Quarta Repubblica, Nicola Porro, che in passato ha avuto un diverbio piuttosto acceso con l’infettivologo. Porro ha infatti scritto sui social: “Galli a reti unificate. Inteso come quello che non vuole aprire. Con camice da Giordano e con cravatta da Berlinguer”. Tuttavia diversi utenti si sono schierati al fianco di Massimo Galli sottolineando la sua competenza e soprattutto il fatto che “tanti ignoranti in materia” vengono comunque ospitati per parlare di “argomenti che non conoscono”.

Leggi anche: 1. “Con il Covid tornati indietro di 20 anni nell’assistenza sanitaria: avremo più morti anche nel lungo termine” / 2. Bologna, studenti Erasmus organizzano festino in casa: i vicini chiamano la polizia / 3. Beppe Sala attacca Regione Lombardia: “Sulla sanità, è tutto da rifare”

4. Covid, il vaccino Oxford/Astrazeneca ha un’efficacia media del 70% / 5. Vaccino anti-Covid, la lettera di Crisanti: “Ho espresso un concetto di buon senso, contro di me un inferno mediatico senza precedenti” / 6. “In Puglia rischiamo una nuova Bergamo, dovremo scegliere chi intubare”: parla il presidente dei rianimatori

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Efe Bal difende Genovese: “Le colpevoli sono quelle zocc**e che andavano a spennarlo” Lombardia e Piemonte verso zona arancione da venerdì "Promozione Covid, la bara è in omaggio": pubblicità shock di un'agenzia di pompe funebri