Coronavirus, il virologo Galli: “Basta tv, la situazione non mi lascia tempo”

“Basta tv, la situazione non mi lascia più margini di tempo”: ad annunciare il suo “addio” al piccolo schermo a causa dell’aumento dei contagi di Coronavirus è il virologo Massimo Galli. Il direttore/responsabile del reparto Malattie Infettive all’Ospedale Luigi Sacco di Milano ha infatti scritto sul suo profilo Twitter: “Dovrò declinare gli inviti a partecipare a trasmissioni televisive per almeno una settimana, da lunedì 2 novembre in poi. La situazione non mi lascia più margini di tempo e ho una quantità di cose urgenti di cui dovermi occupare”.

L’infettivologo, poi, ha lanciato un appello a non affollare i cimiteri in occasione della commemorazione dei morti del 2 novembre. “La situazione è sempre più preoccupante. In questo fine settimana state il più possibile a casa e limitate gli incontri anche con familiari ed amici allo stretto indispensabile. I nostri morti ricordiamoli nel cuore e nella mente e non affollando i cimiteri” ha scritto l’esperto sempre sui social.

