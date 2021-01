Renzi sfora a Cartabianca e Galli sbotta: “Sono in piedi dalle 6” | VIDEO

Matteo Renzi si dilunga e l’infettivologo Massimo Galli sbotta in tv: è quanto accaduto a Cartabianca nel corso della puntata in onda nella serata di martedì 12 gennaio.

Dopo aver intervistato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, il quale ha ovviamente parlato della crisi di governo, la conduttrice Bianca Berlinguer ha cambiato argomento, passando la parola a Massimo Galli, direttore del reparto Malattie Infettive all’Ospedale Luigi Sacco di Milano, che si trovava in collegamento video da casa.

L’esperto, però, è apparso subito contrariato e indispettito, così come anche notato dalla presentatrice e giornalista che ha affermato in diretta: “La vedo con un’aria un po’ scocciata”.

“Un po’ troppo scocciata – ha replicato Galli – abbia pazienza. Sono in piedi a lavorare dalle 6 di stamattina e oltretutto devo sentire una serie di luoghi comuni, che mi preoccupano”.

“Forse è meglio se facciamo un’altra sera e con più tranquillità” ha poi aggiunto Galli che poi, comunque, ha deciso di restare in trasmissione senza però risparmiare altre critiche a Renzi, pur senza mai nominarlo direttamente.

Parlando dell’aumento dei contagi da Covid registrato negli ultimi giorni, infatti, Galli ha dichiarato che: “La situazione è maledettamente preoccupante e chi ha responsabilità politiche nel nostro Paese ci gioca sopra come se non fosse una cosa importante”.

“Personalmente – ha continuato Galli – non ho voglia di commentare discussioni che saranno anche su argomenti importanti, per carità, ma che non tengono conto del fatto che in questo momento ci sarebbe da occuparsi in maniera e specifica e diretta di questo e non di molto altro”.

