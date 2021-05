COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 8 MAGGIO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 10.176

Decessi: 224

Tamponi effettuati: 338.436

Terapie intensive: – 42

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 390.120

Casi totali: 4.102.921

Decessi: 122.694

Guariti: 3.590.107

In Italia oggi, sabato 8 maggio 2021, si registrano 10.176 nuovi positivi e 224 morti. Ieri c’erano stati 10.554 nuovi casi e 207 morti. In totale sono stati effettuati 338.436 tamponi (ieri erano stati 328.612). Il tasso di positività è sceso leggermente dal 3,2 al 3%.

Le persone attualmente positive al Covid sono 390.120. Il bilancio delle vittime ammonta a 122.694 (+224). I guariti invece sono 3.590.107 (+17.394) per un totale di 4.102.921 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 15.799 (- 532) persone sono ricoverate in ospedale, 2.211 (-42) necessitano di trattamento in terapia intensiva, mentre 372.110 sono in isolamento domiciliare.

