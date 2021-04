Covid Italia, bollettino oggi 7 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi Casi: 13.708

Decessi: 627

Tamponi effettuati: 339.939

Terapie intensive: -60

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 547.837

Casi totali: 3.700.393

Decessi: 112.374

Guariti: 3.040.182

In Italia oggi, mercoledì 7 aprile 2021, si registrano 13.708 nuovi positivi e 627 morti. Ieri c’erano stati 7.767 nuovi casi e 421 morti. In totale sono stati effettuati 339.939 tamponi (ieri erano stati 112.962). L’indice di positività scende al 4 per cento, rispetto al 6,9 % di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 547.837 (-7.868). Il bilancio delle vittime ammonta a 112.374 (+627). I guariti invece sono 3.040.182 (+20.927), per un totale di 3.700.393 (+13.708) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 29.316 (-21) sono ricoverati in ospedale, 3.683 (-60) necessitano di terapia intensiva, mentre 514.838 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 2.569 nuovi contagi, seguita dal Piemonte con 1.464 e dalla Campania con 1.358 nuovi casi.

