Covid Italia, bollettino oggi 27 marzo 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 23.839

Decessi: 380

Tamponi effettuati: 357.154

Terapie intensive: +7

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 571.878

Casi totali: 3.512.453

Decessi: 107.636

Guariti: 2.832.939

In Italia oggi, sabato 27 marzo 2021, si registrano 23.839 nuovi casi di Covid-19 e 380 morti con il virus. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano sulla pandemia diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su 357.154 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 6,7%, stabile rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 264 nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre tra il saldo tra ingressi e uscite è di +7. Sono 3.635 i pazienti ricoverati in rianimazione. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 28.621 (+149 rispetto a ieri), mentre 539.622 sono in isolamento domiciliare. I casi totali di Covid-19 registrati in Italia dall’inizio della pandemia sono 3.512.453, a fronte di 2.832.939 guariti e 107.636 decessi complessivi.

