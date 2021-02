Covid, 9.660 nuovi casi e 499 morti: il bollettino del 2 febbraio 2021

I numeri della pandemia

Secondo il bollettino di oggi, martedì 2 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 9.660 i nuovi casi, contro i 7.925 di ieri, e 499 i morti (ieri erano stati 329) a fronte di tamponi (ieri erano stati 142.419 tamponi). Il tasso di positività cala al 3,9% (ieri 5,6%%).

Le persone attualmente positive al Covid sono 437.765 (-9.824). Il bilancio delle vittime ammonta a (+499) 89.344 decessi. I guariti invece sono 2.043.399 (+18.876), per un totale di casi 2.570.608 (+9.660): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, sono ricoverati in ospedale, mentre necessitano di terapia intensiva.