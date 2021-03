Ultime 24 ore

Nuovi casi: 20.396

Decessi: 502

Tamponi effettuati: 369.375

Terapie intensive: + 99 (con +319 ingressi giornalieri in rianimazione) I numeri della pandemia Attualmente positivi: 536.115

Casi totali: 3.258.770

Decessi: 103.001

Guariti: 2.619.654

Secondo il bollettino di oggi, martedì 16 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 20.396 i nuovi casi, contro i 15.267 di ieri, e 305 i morti (ieri erano stati 354), 369.375 tamponi effettuati (ieri erano stati 179.015). Il tasso di positività è al 5,5%.

Le persone attualmente positive al Covid sono 536.115. Il bilancio delle vittime ammonta a 103.001 (+502). I guariti invece sono 2.619.654 (+14.116), per un totale di casi 3.258.770 (+20.396): questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 26.098 (+760) sono ricoverati in ospedale, 3.256 (+99) necessitano di terapia intensiva, mentre506.761 si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano di 99 unità i pazienti i ricoverati nelle terapie intensive: oggi sono 3.256, con 319 ingressi del giorno, record da quando il rapporto contiene questo dato. Il numero degli ingressi del giorno (oggi 319) considera quanti sono i pazienti che sono entrati nelle ultime 24 ore nelle terapie intensive degli ospedali, mentre il numero complessivo dei ricoveri in terapia intensiva (oggi 3.256) indica i posti letto occupati in questi reparti.