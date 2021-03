Covid, le ultime notizie di oggi (12 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – È attesa per oggi la decisione del governo sui nuovi divieti anti-Covid da adottare, mentre dal 15 marzo quasi tutta l’Italia si appresta a diventare rossa o arancione. Intanto, sono 6 milioni le persone le quali hanno ricevuto almeno una dose di vaccino [qui i dati in tempo reale] e quasi due milioni i cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, venerdì 12 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 08.40 – Biden: “Il 4 luglio come il Giorno dell’Indipendenza dal Coronavirus” – L’America è a un punto di svolta. Joe Biden punta a celebrare il 4 luglio come il Giorno dell’Indipendenza dal Coronavirus. Nel suo primo discorso alla nazione in diretta tv, il presidente alza la posta: annuncia che ordinerà agli Stati di rendere i vaccini disponibili per tutti entro il primo maggio e avverte che l’obiettivo dei “cento milioni di vaccini in 100 giorni sarà non solo centrato ma anche superato” entro il suo sessantesimo giorno in carica, cioè a dire entro i prossimi 10 giorni.

Biden conta di aver dosi per tutti entro fine maggio e di tagliare il traguardo di 100 milioni di vaccinazioni nei suoi primi 60 giorni, con un anticipo di 40 giorni sul previsto. Il commander in chief ha anche annunciato il dispiegamento di altri 4.000 soldati per rafforzare la campagna vaccinale, portando il numero totale a 6.000. Per accelerarla prevede pure un raddoppio degli attuali siti di vaccinazione di massa (ora quasi 600), altri 700 centri sanitari per le comunità poco servite e un aumento delle farmacie che partecipano al programma federale per la distribuzione delle fiale.

Ore 07.00 – Oggi il premier Draghi lancia il nuovo piano vaccinale per l’Italia – Alle 15.00 Mario Draghi visiterà il centro vaccinale anti Covid dell’aeroporto di Fiumicino e lancerà il nuovo piano vaccinale per l’Italia. Il presidente del Consiglio parlerà della strategia rivista alla luce dei ritardi nelle consegne di dosi , ma anche per via delle disparità tra Regioni. Il momento della campagna vaccinale è reso particolarmente delicato anche dopo il ritiro, da parte di Aifa, deciso in via precauzionale, di sospendere l’utilizzo di un lotto di vaccino AstraZeneca dopo alcuni casi di eventi avversi. L’Istituto Superiore di Sanità ha annunciato di aver avviato analisi sulle fiale del lotto in questione e ispezioni.

Ore 06.30 – Francia, occupate l’80% delle terapie intensive – La situazione in Francia è “tesa e preoccupante”, ieri sera “sono stati superati i 4.000 letti di rianimazione occupati da malati Covid” su un totale di circa 6.000 in tutta la Francia, l’80%. Il ministro della Salute, Olivier Ve’ran, nel consueto punto stampa del giovedì, ha sottolineato che la situazione “è destinata a peggiorare nelle prossime settimane”. Preoccupa “in particolare l’Ile-de-France”, la regione di Parigi, e soprattutto per quanto riguarda gli ingressi in rianimazione.

COVID, cosa è successo ieri

Vaccino: Ema autorizza il Johnson – L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato di concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il vaccino Janssen (di Johnson & Johnson) contro il Covid-19 a partire dai 18 anni di età. Lo scrive l’Ema in una dichiarazione. Dopo una valutazione approfondita, il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Emaha concluso per consenso che i dati sul vaccino erano solidi e soddisfacevano i criteri di efficacia, sicurezza e qualità. Il vaccino Janssen è il quarto autorizzato nell’Ue per prevenire il Covid-19.

Vaccino: Aifa vieta lotto AstraZeneca in Italia – Vietato l’utilizzo in Italia di un lotto del vaccino AstraZeneca, non lo stesso che ha causato la sospensione in diversi Paesi europei, a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi sul nostro territorio. Lo rende noto l’Aifa, spiegando che alla luce degli eventi avversi “in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19, ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’EMA, agenzia del farmaco europea. Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi“. L’Agenzia “sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i NAS e le autorità competenti. I campioni di tale lotto verranno analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità. AIFA comunicherà tempestivamente qualunque nuova informazione dovesse rendersi disponibile”.

Danimarca sospende AstraZeneca: “Casi di coagulazione nei pazienti” – L’Autorità nazionale danese per la salute ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca dopo la segnalazione di alcuni gravi casi di coaguli di sangue. È la stessa Autorità ad annunciarlo in un comunicato. “Siamo nel bel mezzo del più grande e importante programma di lancio di vaccinazioni nella storia danese. E in questo momento abbiamo bisogno di tutti i vaccini che possiamo ottenere. Pertanto, mettere in pausa uno dei vaccini non è una decisione facile. Ma proprio perché vacciniamo così tanto, dobbiamo anche rispondere con tempestività quando si è a conoscenza di possibili gravi effetti collaterali. Dobbiamo chiarire questo aspetto prima di poter continuare a utilizzare il vaccino di AstraZeneca”, afferma Soren Brostroem, direttore della National Health Authority.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

