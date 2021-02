Ilaria Capua: “Numeri Covid da brivido, come se ci fosse un incidente aereo ogni giorno” | VIDEO

Ilaria Capua: “Numeri da brivido”

“Questi sono numeri da brivido”, così la virologa Ilaria Capua sull’aumento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva registrati nelle ultime ore, nel corso del programma di La7, Di Martedì. “È necessario un periodo di coesistenza delle misure di restrizioni e di quelle di vaccinazione”, ha ricordato Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida.

“Il numero delle vittime da covid in Italia è da brivido e continueremo ad avere questi numeri finché non vaccineremo la popolazione più fragile. È come se ogni giorno ci fosse un un incidente aereo”, ha continuato.

