Si svuota la Rsa di Sambuca di Sicilia, Comune dell’Agrigentino da ieri zona rossa. Nella struttura sanitaria si sono registrate 4 vittime, le ultime due ieri in dodici ore. Lo conferma il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che aveva lanciato l’sos per l’assenza nell’ospedale della città dei templi dei posti di terapia intensiva dopo il trasferimento di sei anziani della Rsa. Gli ospiti sono stati spostati a Sciacca. Secondo una stima, sono 31 quelli affetti da Covid-19 più altri 14 operatori della struttura. “Il grido di allarme di stamattina è arrivato.

Dopo la telefonata vivace con l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza – dice Firetto – è stato programmato il trasferimento a Sciacca dei pazienti Covid”. Il commissario dell’Asp, Mario Zappia, riferisce il primo cittadino, ha spiegato che i lavori hanno avuto un ritardo per un sequestro giudiziario. Dice che in un mese saranno disponibili 10 posti di intensiva e sub intensiva a Ribera. Poi si continuerà con ulteriori 40 posti letto ordinari e un reparto malattie infettive.

Il piccolo centro di circa seimila abitanti in provincia di Agrigento è stato dichiarato ‘zona rossa’ dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci. “C’è il rischio – aveva detto il sindaco Leo Ciaccio – di perdere tutti gli anziani che sono nella casa di riposo”.

La situazione è preoccupante anche a Randazzo, in provincia di Catania: 97 casi positivi al Covid accertati attraverso il tampone molecolare e altri sessanta con quello rapido. Per questo motivo, da domani alle 9 nel Comune etneo scatterà la zona rossa. Un provvedimento preso dal presidente della Regione Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, per contrastare la diffusione del Coronavirus. L’ordinanza, appena firmata, resterà in vigore fino alle 24 del 26 ottobre. Si aggiunge a Sambuca di Sicilia in provincia Agrigento (fino al 7 novembre), a Mezzojuso nel Palermitano (24 ottobre) e a Galati Mamertino in provincia di Messina (24 ottobre).

