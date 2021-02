Covid, Rt in aumento: Basilicata in zona rossa, Lombardia in arancione da lunedì

Diverse Regioni italiane verso il cambio di colori a causa del nuovo balzo dei contagi da Covid trainato dalle varianti. Dopo 4 settimane di stabilità della curva epidemiologica, nella scorsa settimana si è registrata “un’inversione di tendenza con un incremento che, a livello nazionale sfiora il 10 per cento, segno della rapida diffusione di varianti più contagiose”, fa notare la Fondazione Gimbe. E così, in base al monitoraggio settimanale della cabina di regia, due Regioni diventeranno rosse lunedì.

Si tratta della Basilicata e del Molise. Per quanto riguarda la prima, a darne ufficialità è stato il Tg Regionale in un tweet, mentre per il Molise è stata la Regione stessa a fare richiesta di entrare in zona rossa. “In questi casi non possiamo che accogliere tale richiesta”, ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.

Come anticipato dall’Agi, la Lombardia diventerà arancione il primo marzo. Anche Piemonte e Marche – che attualmente si trovano in zona gialla – dovrebbero passare in zona arancione, ma è attesa la firma ufficiale delle rispettive ordinanze da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza.

La Liguria invece – con due settimane consecutive di dati da giallo – dovrebbe lasciare l’arancione e rientrare in quel colore, anche se resteranno in vigore fino al 5 marzo le restrizioni da “arancione scuro” nelle province di Ventimiglia e Sanremo per evitare il contagio frontaliero. Infine la Sardegna ha tutti i dati in regola per diventare la prima regione d’Italia in zona bianca.

Come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza e ribadito dal ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, da ora in avanti entrerà in vigore il lunedì e non più la domenica.

Colori delle regioni: 3 in zona arancione, 2 in rosso

Se il Piemonte aveva già deciso per la zona arancione (Rt a 1,03), ora passeranno a questo colore anche Marche e Lombardia. Il Lazio, nonostante le numerose “zone rosse” create nell’ultima settimana, resterà in zona gialla. Intanto da domani passano in zona rossa per una settimana anche Siena e Pistoia. Campania e Emilia Romagna restano in zona arancione, ma la città di Bologna si trova in “arancione scuro” a causa dell’insorgere delle varianti.

I nuovi colori delle Regioni

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato: “La situazione è seria, c’è una crescita dei casi in Italia come in altri Paesi come la Francia per l’impatto delle varianti. È perciò necessario non allentare le misure adesso“. “Il sistema a fasce sarà mantenuto. Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l’obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi”.

