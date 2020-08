Due casi di Covid sul set del nuovo film di Boldi e De Sica

Stop alle riprese del film di Natale diretto da Massimo Boldi e Christian De Sica, Natale su Marte, che i due registi stavano realizzando in un hotel di lusso del quartiere Aurelio, a Roma. Dopo che due addetti al catering sono risultati positivi al Covid, la coppia dei cinepanettoni italiani più famosi del cinema ha dovuto interrompere i lavori e effettuare tamponi su tutto il suo staff. Per ora, sembra che nessuno altro sia stato contagiato, eppure il film di Boldi e De Sica in cantiere per il 2020 rischia comunque di subire un rallentamento, sempre a causa del pericolo Covid-19. Già nei mesi scorsi la produzione aveva dovuto annullare la trasferta prevista in Marocco per via della pandemia. Ora le riprese sono state interrotte. Nei prossimi giorni, però, riprenderanno a Cinecittà, dove è stato ricreato un ambiente extra terrestre in tema con la trama del film di Natale.

Leggi anche: 1. Coronavirus, le nuove decisioni del governo: discoteche chiuse in tutta Italia e mascherine anche all’aperto dalle 18 alle 6 / 2. Chiusura discoteche, Sileri a TPI: “Si è scelto il principio di massima precauzione” / 3. Santanché a TPI: “La mia discoteca resta aperta, l’unica cosa vietata è ballare”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti I presidi chiedono lo "scudo penale" in caso di contagi a scuola Giallo di Caronia, ecco il testimone: "Dopo l'incidente Gioele era vivo" Quella maledetta festa in discoteca a Porto Rotondo: 8 positivi (per ora)