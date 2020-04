Coronavirus: vacanze al mare o in montagna? I consigli del virologo per evitare il contagio

Per evitare il contagio da Coronavirus, sarà meglio trascorrere le vacanze al mare o in montagna? È quello che in molti si stanno chiedendo in vista dell’estate. Nonostante l’emergenza sociale ed economica provocata dall’epidemia di Covid-19, infatti, sono numerosi gli italiani che si stanno organizzando per capire dove poter trascorrere le proprie ferie. D’altronde lo stesso governo ha ribadito più volte che i cittadini potranno andare in vacanza a patto che lo facciano in Italia e rispettando ovviamente le norme di distanziamento sociale che ormai ci accompagneranno fino a quando non verrà trovato un vaccino. Qual è dunque il posto ideale dove poter trascorrere qualche giorno di relax senza avere il terrore di essere contagiati dal Coronavirus.

Il quotidiano Il Messaggero lo ha chiesto a Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive, il quale non ha dubbi: meglio la montagna “perché il distanziamento tra le persone è molto più facile”. Secondo Andreoni, inoltre, “Con il caldo il virus potrà attenuarsi, come accade con tutte le virosi respiratorie”, mentre a suo parere non è plausibile il fatto, come sostenuto da alcuni, che l’epidemia di Coronavirus si esaurisca dopo 70 giorni. “All’interno di alcune epidemie c’è una progressiva attenuazione della virulenza di un virus, ma per il Covid-19 i dati dimostrano che il virus è in parte mutato ma non ha modificato le sue caratteristiche né in termini di virulenza né di trasmissibilità”.

