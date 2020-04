Coronavirus, a fine mese i primi test del vaccino sull’uomo: “Saranno su 550 volontari sani”

I primi test sul vaccino per il Coronavirus sull’uomo inizieranno a fine aprile nel Regno Unito. I test saranno effettuati su 550 volontari sani e riguarderanno il vaccino messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme al Jenner Institute della Oxford University.

“In virtù dei dati acquisiti nelle ultime settimane il primo lotto del vaccino partirà da Pomezia per l’Inghilterra, dove inizieranno i test accelerati su 550 volontari sani”, ha detto l’amministratore delegato di Irbm, Piero Di Lorenzo. La previsione è quella di “rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell’ordine in modalità di uso compassionevole”.

“Si è deciso di passare direttamente alla fase di sperimentazione clinica sull’uomo, in Inghilterra ritenendo, da parte della Irbm e della Oxford University, sufficientemente testata la non tossicità e l’efficacia del vaccino sulla base dei risultati di laboratorio, che sono stati particolarmente efficaci”, spiega Di Lorenzo all’Ansa.

L’amministratore delegato annuncia inoltre che è “ormai in fase finale la trattativa per un finanziamento di rilevante entità con un pool di investitori internazionali e vari Governi interessati a velocizzare ulteriormente lo sviluppo e la produzione industriale del vaccino”.

