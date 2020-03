Coronavirus, flash mob: alle 18 si canta alle finestre | VIDEO

Sono numeri sempre più alti quelli dell’emergenza Coronavirus in Italia, con il bollettino del capo della Protezione civile ha aggiornato i dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia. “Il totale dei morti in Italia è di 2.158 persone, in aumento di 349 rispetto a ieri. I contagi sono in totale 23.073 (ieri erano 20.603), mentre i guariti sono 2.749 (ieri 2.335)”. Il totale dei contagi in Italia, tra guariti, positivi e deceduti, è di 27.980.

A Roma, e in tante altre città italiane, i cittadini in quarantena continuano a darsi appuntamento alle 18 affacciati alle finestre per cantare e suonare tutti insieme. Il video qui sopra è stato girato nel quartiere di Testaccio.

Sulla Capitale scende il tramonto e insieme alle ultime luci del sole le finestre tornano a schiudersi: sulle note di “Roma capoccia” si cerca di esorcizzare la paura e il dolore che accompagnano questi giorni difficili.

Il flash mob sonoro è stato organizzato venerdì 13 marzo alle 18 da Fanfaroma, street band di 18 elementi nata all’interno dell’associazione culturale Controchiave.

Tutti i partecipanti si sono affacciati alle finestre di casa per suonare, cantare o semplicemente fare rimore e rallegrare le città in quarantena. “Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo”, si legge nella descrizione dell’evento Facebook, “basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l’importante è farci sentire perché la musica è la migliore medicina per curare l’anima e in questo momento ne abbiamo bisogno. Quindi sì rompiamo il silenzio!”.

